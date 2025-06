『ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 WHO is ASKA !?』の国内ツアーのファイナル公演となる2月15日の日本武道館の模様を収録したライブ映像作品が8月27日にリリースされる。 この作品には音楽エンターテインメントの高揚感や爽快感が凝縮されている。冒頭から「GUYS」「Love Affair」「HANG UP THE PHONE」と、90年代のCHAGE and ASKAのツアーで人気を博した曲が次から次へと繰り出されていく。クライマックスの連続と表現したくなるスリリングな始まり方だ。古くからのファンは懐かしさとともに新たな魅力を発見する喜びを感じるだろう。近年ASKAを知ったファンは感動と驚きを同時に味わうに違いない。表情豊かな歌声、パワフルなコーラス隊、一体感あふれるバンドの演奏。完成度の高さと自由度の高さを両立するステージは圧巻だ。立体的でカラフルで華やかな照明も見どころの1つになっている。 「LOVE SONG」「めぐり逢い」「You are free」「PRIDE」などのCHAGE and ASKAの代表曲とともに、「Girl」「はじまりはいつも雨」「プラネタリウム」などソロの人気曲も交えたセットリストも絶妙だ。ASKAのアカペラで始まり、感動的なシンガロングが響いた「太陽と埃の中で」、ストリングスの演奏映像とシンクロする歌と演奏が見事な「僕はこの瞳で嘘をつく」、1万人が拳を突き上げた「YAH YAH YAH」など、画面からも観客の熱狂が伝わるだろう。ASKAの歌声がメンバーを触発し、バンドの演奏がASKAの歌声を開放していく。 さらに、ステージ上の熱気と客席の熱気とが循環して、武道館の中が白熱していく。怒濤の展開に続くソロ曲「消えても忘れられても」でのASKAの渾身の歌声もこの作品の大きな見どころだ。観客がスマホの白色ライトを点滅させる中での「歌になりたい」では、ASKAが星々に向かって歌いかけているかのようだった。アンコールラストの「On Your Mark」ではASKAが画面に向かって指さしながら歌いかける。これは極上の音楽エンターテインメント作品であると同時に、聴き手の胸に熱き炎を灯すドキュメント作品でもあるだろう。 『WHO is ASKA !?』というツアータイトルどおりに、音楽家としてのASKAの多面的な魅力が詰まった映像作品となった。さらに、本作にはツアーの舞台裏に迫る貴重なドキュメンタリー映像も収録される。この作品を観ると、一人一人の中で、『Who is ASKA !?』という問いへの答えを見いだすことになるだろう。その答えはおそらく観た人の数だけある。 (音楽ライター 長谷川 誠) 『ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 -Who is ASKA !?』 2025年8月27日(水) 発売ライブ収録公演:2025年2月15日(土)日本武道館販売形式:Live映像+ツアードキュメンタリー映像 合計2枚セット 定価:12,000円(税込)収録時間:Live映像 140分予定 / ツアードキュメンタリー映像 49分予定[DISC 1 / Live Blu-ray][DISC 2 […]

