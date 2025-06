群馬出身/在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス<山人音楽祭2025>が9月20日および21日の2日間、聖地である群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催される。記念すべき10年目となる<山人音楽祭>は、今年も“山人MCバトル”が実施されることも明らかとなった。 “山人MCバトル”の開催日は2日目の9月21日。出場者等詳細は後日発表される予定だ。なお、<山人音楽祭2025>のチケット一般発売は明日6月21日午前10:00より。 ■G-FREAK FACTORY主宰<山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜>9月20日(土) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋9月21日(日) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1open9:30 / start11:00 / 終演20:00※予定▼9/20出演者 ※五十音順Age Factory / ENTH / かりゆし58/ / 氣志團 / KOTORI / G-FREAK FACTORY / SHANK / 上州弾語組合 / DJダイノジ(大谷) / 10-FEET / TOTALFAT / 花冷え。 / HAWAIIAN6 / The BONEZ / locofrank / ROTTENGRAFFTY / and more…“能登半島応援企画 MAKE A PROMISE TO […]

