8月30日および31日の2日間、福井県大野市にて開催される新たなキャンプフェス＜六呂師 Starry Music Festival 2025＞の出演アーティスト第3弾が発表された。 ◆＜六呂師 Starry Music Festival＞ 画像 既報の12組に加え、今回は新たに4組のアーティストが追加された。30日（土）には、9mm Parabellum Bullet、そしてNAOTO率いる弦楽四重奏が共演する「ROCKIN’ QUARTET」のスペシャルステージが実現。ボーカリストとして大木伸夫、山田将司、内澤崇仁、菅原卓郎が登場し、ロックの名曲を弦楽四重奏のアレンジで堪能できる。31日（日）にはBase Ball Bear、SCANDALの出演が決定した。 同フェスのアンバサダーには、大の宇宙好きで知られ、宇宙や星にまつわる楽曲を数多く生み出しているACIDMANの大木伸夫。会場となるのは、2025年7⽉に誕⽣するキャンプ場「SORA to DAICHI」を含む六呂師⾼原。アジアで唯⼀、星空保護区〈アーバンナイトスカイプレイス〉に認定されたこの地には、⼿が届きそうなほど澄んだ星空が広がる。 ⾳楽・焚き⽕・⾷・ワークショップが自然豊かなロケーションと調和し、多彩な体験ができる＜六呂師 Starry Music Festival 2025＞には、ジャンルを超えたアーティストたちが集結する。チケットは入場券・キャンプ券がチケットぴあにて本日より3次先行受付開始（※駐車券・シャトルバス券は後日発売、グランピングサイトはソールドアウト）。詳細はオフィシャルサイトまで。 ■＜六呂師 Starry Music Festival 2025＞ 8⽉30⽇(⼟) 六呂師⾼原open11:00 / start12:00 ※終了20:40予定8⽉31⽇(⽇) 六呂師⾼原open10:00 / start11:00 ※終了19:40予定六呂師⾼原：福井県⼤野市南六呂師169字東上⾕野 出演アーティスト：＜DAY1＞ 8月30日（土）ACIDMAN、androp、9mm Parabellum Bullet、JUN SKY WALKER(S)、THE BACK HORN、藤巻亮太、レトロリロン、ROCKIN’ QUARTET（大木伸夫、山田将司、内澤崇仁、菅原卓郎） and more!! ＜DAY2＞ 8月31日（日）iri、⽔曜⽇のカンパネラ、SCANDAL、SPECIAL OTHERS、Chara、Nothing’s Carved In Stone、Base Ball Bear、ヤングスキニー and more!! […]

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