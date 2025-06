Kroiが昨年開催した横浜赤レンガ倉庫でのフリーライブ<Departure>のライブ映像を、ちょうど1年後となる6月22日21時からYouTubeにてアーカイブ配信することが決定した。 <Departure>は2024年、Kroi3枚目のアルバム『Unspoiled』のリリースを記念して横浜赤レンガ倉庫で開催、約6000人を動員した大型フリーライブ。 今回配信されるのは、当日の生放送・その後1週間限定で公開されていた映像を新たに再編集したものになっている。 Kroiは新曲「Method」が7月から放送開始のアニメ「SAKAMOTO DAYS」第二クールのOPテーマに決まっている。こちらのCDには2月に開催したKroi初のアリーナ ぴあアリーナMM公演の全編ライブ映像とBehind The Scenesが特典として付属。こちらのダイジェスト映像も公開されている。 8月からは<Kroi Live Tour 2025 - HALL>を全国7都市で開催。さらに来年には大阪城ホール・国立代々木競技場第一体育館で<Kroi Live Tour 2026 - ARENA>を開催する。 『Method』2025年7月16日(Wed)Release予約:https://lnk.to/Kroi_Method_cd CD+Blu-ray / PCCA.06399 / \4,950(Tax in)CD+DVD / PCCA.06400 / \4,950(Tax in)CD Only / PCCA.70585 / \1,100(Tax in) 【CD】 【Blu-ray / DVD】「Kroi Live Tour 2024-2025 “Unspoil” at PIA ARENA MM(2025.02.01) 」 特典映像:Behind The Scenes “Unspoil” at […]

