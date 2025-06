Mega Shinnosukeが、2025年6月25日に新曲「白い墓」を配信リリースすることを発表した。 前作「メロい夢」に続く今作は、「愛の先にある孤独」をテーマにした切なくも希望に満ちたオルタナティブロックだという。傷ついた心が運命の出会いによって再生する物語を描き、まるで誰にも踏み荒らされない“白い墓”のように、静かに守られた心の居場所をふたりで築こうとする切なる願いを込め、コーラスを排し、孤独な歌声1つで表現した作品であるとのこと。 本日よりApple MusicやSpotifyでの事前予約もスタート。また、今作のMVもMega Shinnosuke自身が監督を務めており、Mega ShinnosukeのオフィシャルSNS、YouTubeではティザー映像とともに、楽曲の一部が聴けるコンテンツも公開されているためチェックしてほしい。 そして、先日解禁となったMega Shinnosukeのワンマンツアーが現在、公式アプリ「MEGA CLUB」先行と、オフィシャル先行にて受付中だ。公式アプリ「MEGA CLUB」先行では、どの先行よりも整理番号が早いチケットがゲットできるため、この機会にアプリをダウンロード、プレミアム会員に入会して、足を運んでみてほしい。 ◼️ニューシングル「白い墓」配信日:2025年6月25日(水)リリースURL: https://mega-shinnosuke.lnk.to/white-grave M1. 白い墓 M2. トラウマ ◼️ワンマンツアー情報 2026年1月10日(土):福岡BEAT STATION1月11日(日):広島 Live Space Reed1月17日(土):大阪BIG CAT1月18日(日):名古屋CLUB QUATTRO1月24日(土):札幌 cube garden1月31日(土):仙台 MACANA2月8日(日):東京Zepp Diver City(TOKYO) ◆チケット公式アプリ「MEGA CLUB」:https://c-rayon.com/result/megashinnosukeオフィシャル先行:https://eplus.jp/megashinnosuke/受付期間:2025年6月18日(水)21:00〜2025年6月22日(日)23:59 前売りチケット:5,000円+D代※18歳以下の方は、会場にて¥1,200キャッシュバックtotal info. ライブマスターズ(03-6379-4744) 関連リンク ◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト◆Mega Shinnosuke オフィシャルX◆Mega Shinnosuke オフィシャルInstagram◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル◆Mega Shinnosuke オフィシャルTikTok

The post Mega Shinnosuke、新曲「白い墓」リリース決定+「白い墓」MVティザー映像公開 first appeared on BARKS.