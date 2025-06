和楽器バンドが、6月25日に発売するライブBlu-ray『和楽器バンド Japan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜』より、「八奏絵巻」のライブ映像が公開された。 ◆和楽器バンド 動画 ライブBlu-ray『和楽器バンド Japan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜』は、2024年12月10日に東京ガーデンシアターで行われた活動休止前最後となったラストツアーのファイナル公演、10年の歴史を彩ってきた多彩な楽曲たちをバンドの集大成として全28曲というフルボリュームで披露した、約3時間に及ぶラストライブを完全収録した作品。 「八奏絵巻」は2024年にリリースされたベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』に新曲として収録された1曲。和楽器バンドのこれまでの10年にリリースしてきた楽曲が何十曲も盛り込まれた、ファンのことを思い特別に手がけたナンバーだ。 ファンからの投票で作られたベストアルバムだが、投票さえらのに収録しきれなかった膨大な楽曲たちをどうにか収録して届けたいという思いのもと作られた。耳を傾けていくと、過去の楽曲から膨大な数のフレーズが登場し、タイトルの通り8人の音でこれまで10年にリリースしてきた楽曲たちのフレーズが折り重なり、まるで絵巻物を広げるかのように和楽器バンドの歩んできた歴史を楽しめる1曲に仕上がっている。 和楽器バンドからファンへの贈り物とも言えるこの曲は、さまざまな楽曲の膨大な数のフレーズを抜き出して組み合わせて作られたこともあり、生演奏は相当な技術ができないと現実的に不可能な楽曲で、それを笑顔で弾いてしまうのが和楽器バンドの凄いところ。本日公開となったライブ映像で、超絶技巧で繰り広げられる彼らの唯一無二な卓越したパフォーマンスと共に、ぜひ楽しんで欲しい。 ◾️ライブBlu-ray『和楽器バンドJapan Tour 2024 THANKS 〜八奏ノ音〜』2025年6月25日(水)発売予約:https://wgb.lnk.to/japan_tour_2024_bd特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/wagakkiband/thanks/ ・初回限定盤 Blu-ray +DVD+2CD+ライブフォトブック60P \12,100(税込)UMXK-9045・通常盤 Blu-ray+DVD \8,800(税込)UMXK-1128 ◆Blu-ray / DVD収録内容 ※Blu-ray/DVDは、内容共通Overture〜八奏ノ音〜 / 六兆年と一夜物語 / Valkyrie-戦乙女- / 生命のアリア / 雨のち感情論 / Starlight /地球最後の告白を / 月下美人 / 遠野物語九四 / 遠野物語五五 / 知恵の果実 / 焔 / The Beast / […]

