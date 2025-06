TOKYO MXほかにて7月10日(木)24:30より連続2クールで放送開始となるTVアニメ『ふたりソロキャンプ』のオープニングテーマ、及びエンディングテーマ担当アーティストが発表された。 本作は、孤独を愛するソロキャンパーの樹乃倉厳がいつものようにソロキャンプを楽しんでいたところ、超初心者キャンパーの草野雫と思わぬ形で遭遇してふたりでソロキャンプをすることになってしまうことから物語が始まる。出端祐大による原作は発行部数累計300万部以上を突破し、実写ドラマ化もされた。 アニメのオープニングテーマはスカート「灯りは遠く」、エンディングテーマはオーイシマサヨシ「ふたりキャンプ feat. SPECIAL OTHERS」に決定。それぞれのアーティストより意気込みコメントも到着し、本日公開の第3弾PVでは各楽曲を一足先に聞くことができる。 ◆ ◆ ◆ ■オープニングテーマ スカート コメント今回、アニメ『ふたりソロキャンプ』のために曲を書く、となった時、参考にしたものがふたつあります。ひとつはあたりまえですが原作。もうひとつが高校の部活のみんなと行った奥多摩でのキャンプの思い出でした。虫が怖いだの、トイレの環境が不透明なのがキツいだの、なにかと理由をつけて自然と触れ合う機会を積極的に遠ざけてきた私でしたので、やはりカルチャーショックは大きかったのでした。記憶が正しければ2度ほど行ったはずです。あの夜の暗さや遠くににじむ青梅線の灯りを思い出しながら、そこに厳が抱える孤独や、優しさのようなものを浮かべて「灯りは遠く」が出来上がりました。決して派手な曲ではありませんが、じんわりしみてくるようないい曲が書けたと思っております。アニメともどもお楽しみください! ◆ ◆ ◆ ■エンディングテーマ オーイシマサヨシ コメントふたりソロキャンプのEDテーマをオーイシマサヨシ×SPECIAL OTHERSとのコラボで担当することになりました!スペアザの最高にチルでいかしたバンドサウンドに乗せて、みんながキャンプに行きたくなるような楽曲を目指して制作にあたりました!少しでも作品を彩れたらと思います!よろしくお願いします! ■エンディング主題歌 SPECIAL OTHERS コメントオーイシ君からお願いが来て、ウキウキでやりました!めっちゃ楽しかったです!次のオファーも待ってます!アニメも楽しみです!オーイシとスペアザとふたりソロキャンプのハーモニーが合わさって、オースペキャンプです!! ◆ ◆ ◆ TVアニメ『ふたりソロキャンプ』 ■放送情報TOKYO MX:7月10日より 毎週木曜24:30〜BS朝日:7月11日より 毎週金曜23:30〜長崎文化放送:7月11日より 毎週金曜25:25〜読売テレビ:7月15日より 毎週火曜25:29〜 ■配信情報Prime Video・U-NEXT・アニメ放題ほかにて配信 ■スタッフ原作:出端祐大(講談社「モーニング」連載)監督:羽鳥潤脚本・シリーズ構成:皐月彩 脚本:瀬田光穂、谷崎央佳キャラクターデザイン:島崎知美 美術監督:長谷川弘行 色彩設計:瀬戸治子撮影監督:坪内弘樹音響監督:八巻大樹音楽:小鷲翔太オープニングテーマ:スカート「灯りは遠く」エンディングテーマ:オーイシマサヨシ「ふたりキャンプ feat. SPECIAL OTHERS」アニメーション制作:SynergySP ■キャスト樹乃倉 厳(きのくら げん) CV:濱野大輝草野雫(くさの しずく) CV:新崎瑞季滝川彰人(たきがわ あきひと) CV:阿座上洋平大空さや(おおぞら さや) CV:会沢紗弥火野瑞希(ひの みずき) CV:根本優奈 ■INFORMATION公式X:https://x.com/2solocamp_animeHP:https://2solocamp-anime.com ■原作公式サイトhttps://morning.kodansha.co.jp/c/futarisolocamp.html ©出端祐大・講談社/「ふたりソロキャンプ」製作委員会

