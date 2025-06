¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ö¥×¥Í¥¯¥É¡×¤âÅÐ¾ì♡¡ÚBOYNEXTDOOR¡ÛPOP UP¥ì¥Ý

アンコール公演『BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.1” ENCORE IN JAPAN』の開催を記念して、POP UP STOREが開催中!会場には、ここでしか手に入らないレアグッズや、推し活がもっと楽しくなるアイテムが盛りだくさん!編集部が現地で見つけた推しポイントやおすすめグッズを、たっぷりお届けします♡

アンコール公演を記念してPOP UPが開催中!

アンコール公演『BOYNEXTDOOR TOUR “KNOCK ON Vol.1” ENCORE IN JAPAN』の開催を記念して、POP UP STOREが開催中! 会場では、公演をさらに盛り上げる公式グッズや、ファン心をくすぐるカプセルトイなど、魅力的なアイテムがたくさん♡ 今回は、編集部が現地でチェックしたおすすめグッズや注目ポイントを、たっぷりお届けします。

【編集部の推しグッズBEST3】 これは買い逃せない!

Pick up BBNEXDO IMAGE PICKET CASE 今回のラインナップのなかで、BOYNEXTDOORの公式キャラクター「BBNEXDO(プネクド)」が登場するのはこのアイテムだけ。 しっかりとした素材で、推しのうちわをキズや折れからしっかり守ってくれるうえに、可愛さも抜群!思わず全種類コンプリートしたくなっちゃう仕上がり♡

うちわとセットでゲットするのがおすすめ◎ Pick up アパレルラインは着て可愛い&特典付きでお得! 今回のPOP UPでは、おしゃれに着こなせるアパレルグッズが多数登場。 S/S T-SHIRT(WHITE) S/S T-SHIRT(WHITE)/各4,500円 S/S T-SHIRT(STRIPE) S/S T-SHIRT(STRIPE)/各4,500円 それぞれに、メンバー3人のトレカ付き♡ UNIFORM SHIRT UNOFORM SHIRT/8,000円 こちらはトレカセット付きの豪華仕様! ライブ参戦はもちろん、普段使いでもさらっと着こなせるアイテムばかり。どれにするか迷っちゃう…! Pick up DENIM TOTE BAG&DENIM BALL CAP ユニセックスで使いやすい、デニム素材のおしゃれなトートとキャップも要注目。 シンプルななかにもONEDOORらしさが光るデザインで、普段のコーデにもなじむ優秀アイテムです♡ ライブ当日に着ければ、気分も高まること間違いなし! DENIM BALL CAP/5,000円 DENIM TOTE BAG/2,500円

その場で作れる!自分だけのオリジナルキーホルダー

アパレルと同じデザインの全9種類の絵柄から選べるキーホルダー作成機が登場! しかも、好きな文字を最大12文字まで入力OK。まさに、世界にひとつだけの推しグッズが完成しちゃう♡ 価格 ミニサイズ 800円(税込)

レギュラーサイズ 1,000円(税込)

※お支払いは現金のみ 作成方法 タッチパネルで絵柄を選ぶ

推しへのメッセージや名前などお好きな文字を入力

サイズを選んでお金を投入

印刷シートとケースが出てくるので、組み立てて完成! 自分用はもちろん、友だちとおそろいにしても可愛い♡

More!1回500円のランダムガチャも♡

会場では、1回500円で回せるカプセルトイも登場! なかには、メンバー名入りのピンバッジと顔写真入り缶バッジがIN♡ 全部で6種類のランダム仕様なので、どのメンバーが出るかはお楽しみ! このカプセルトイはコンサート会場にも設置されているので、そちらでもチャレンジしてみてくださいね。 ONEDOORにはたまらないグッズが詰まった「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN POP UP STORE」。 ライブ参戦前の準備や、自分だけの推しグッズをGETする絶好のチャンス! 予約なしでも入店できる時間帯があるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

開催概要

東京 開催期間:2025年6月19日(木)〜6月30日(月) 営業時間:全日 11:00〜19:30(JST) 開催場所:J6ビル1F Six Gallery(東京都渋谷区神宮前6-32-1) 入場チケット:無料 詳しくはこちら

Ray WEB編集部 大竹萌寧