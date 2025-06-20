¹ñ»Î´ÜÂç¤¬²ñ¸«¤Ç¼Õºá¡¡Ì¾Ìç½ÀÆ»Éô£±¡¢£²Ç¯À¸Éô°÷£¶¿Í¤¬ÂçËã»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¡¡ÅÄ¸¶³ØÄ¹¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¡×Ìµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ß¡¢Á´ÆüËÜ³ØÀ¸Í¥¾¡Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¼Âà¤Ø
¡¡¹ñ»Î´ÜÂç¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇµÞ¤¤ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÅÄ¸¶½ß»Ò³ØÄ¹¡¢·§Ç÷¿¿°ì³ØÄ¹¼¼Ä¹¡¢Éð°æ¹¬Æó³ØÀ¸ÉôÄ¹¡¢ÈþÇ¼½ß°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¥Ö¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£½ÀÆ»Éô¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃË»ÒÉô°÷¤¬ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£ÅÄ¸¶³ØÄ¹¤¬¡Ö³ØÆâ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â°ãË¡ÌôÊª»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¡¢·¼È¯³èÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Á´³ØÀ¸¤Î£±¿Í£±¿Í¤Î°Õ¼±¤Þ¤Ç½¼Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£Éô¤ÏÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ»»£·ÅÙÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Í¥¾¡Âç²ñ¡Ê£²£¸¡¢£²£¹Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë°Õ¸þ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ»Î´ÜÂç¤Ë¤è¤ë¤È£±£³Æü¤ËÎÀÆâ¤Î³ØÀ¸¤«¤é¡ÖÉô°÷¿ôÌ¾¤¬ÂçËã¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢£±£´Æü¤ËÉô°÷¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¡£Æ±ÆüÉÕ¤ÇÉô¤ò³èÆ°Ää»ß¤Ë¤·¤¿¡££±£¶Æü¤Ë¤Ï·Ù»ëÄ£¤¬¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë³ØÀ¸ÎÀ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô°÷¤é¤ÏµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¤È»ÈÍÑ¤ÏÎÀ¤Î½ÀÆ»Éô°÷¤Î°ì¼¼¡£ÂÐ¾ÝÉô°÷¤Ï£¶¿Í¤Ç¡¢£±£¶Æü°Ê¹ß¤«¤éÅÐ¹»Ää»ßÃæ¡£Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¤ÈÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï£±¡¢£²Ç¯À¸¤Î£¶¿Í¡Ê£±Ç¯£²¿Í¡¢£²Ç¯£´¿Í¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅÄ¸¶³ØÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ðÊóÄó¶¡¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÍÆ²òÌÀ¤òÍ¥Àè¡£¤³¤ì¤«¤é½½Ê¬¤Ê¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ»Î´ÜÂç½ÀÆ»Éô¤Ï¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡££±£¹£¸£´Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢£¸£¸Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ£¹£µ¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸ÎÀÆÆ£¿Î¤µ¤ó¤ä¡¢£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ£±£°£°¥¥íÄ¶µéÇÆ¼Ô¤ÇÆüËÜÃË»Ò¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£´ÆÆÄ¡¢£²£°£°£¸Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ±µé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀÐ°æ·Å¤ä¡¢¥¢¥Æ¥Í¡¢ËÌµþÎ¾¸ÞÎØ¤ò£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿Æâ¼ÆÀµ¿Í¤é¤òÇÚ½Ð¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÀÆÆ£¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤ÎÎ©¡Ê£Ê£Å£Ó¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£Âç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Í¥¾¡Âç²ñ¤Ï»Ë¾å£´°Ì¤Î£·ÅÙÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¡£¸½ºß¤ÎÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Î¶¯²½Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢£±Ç¯À¸¤ò´Þ¤á¤¿ÃË½÷£·¿Í¤Î¸½Ìò³ØÀ¸¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ»Î´ÜÂç½ÀÆ»Éô¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¾Í»ö¤ÎÎ®¤ì
¡¡¢¦£¶·î£±£³Æü¡¡¡ÖÉô°÷¿ôÌ¾¤¬ÂçËã¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ðÊóÄó¶¡¡£
¡¡¢¦Æ±£±£´Æü¡¡Åö³ºÉô°÷¤ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡£½ÀÆ»Éô¤ò³èÆ°Ää»ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡¢¦Æ±£±£¶Æü¡¡À¥ÌîÎ´Íý»öÄ¹¤òËÜÉôÄ¹¡¢ÅÄ¸¶½ß»Ò³ØÄ¹¤òÉûËÜÉôÄ¹¤È¤·¤¿¡Ö´íµ¡ÂÐºöËÜÉô¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ö¼ÂÄ´ºº¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡£Åö³º³ØÀ¸£¶¿Í¤¬Î©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Ä®ÅÄ·Ù»¡¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë³ØÀ¸ÎÀ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÅö³º³ØÀ¸£¶¿Í¤ÏÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢£²£±»þ¤Ëµ¢ÎÀ¡£°Ê¹ß¤ÏÅÐ¹»Ää»ß¡£
¡¡¢¦Æ±£±£·Æü¡¡¡Ö´íµ¡ÂÐºöËÜÉô¡×¤Ç°ú¤Â³¤»ö¼Â³ÎÇ§¤È¾ðÊó¤òÀ°Íý¡£³ØÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢Éô³°´Ø·¸¼Ô¤Ë»ö¾ðÀâÌÀ¤ÈÄÄ¼Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Æ±£±£¹Æü¡Á¡¡³ØÀ¸ÎÀ¤Ëµï½»¤¹¤ë½ÀÆ»Éô¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë¸ÄÊÌ¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼Â»ÜÃæ¡£