■SPY×FAMILYワークブック2冊同時発売!大人気の「SPY×FAMILY ワークブック」から、「アーニャとこれだけ英単語」「アーニャとかんたん英会話」が2冊同時に発売になりました!■SPY×FAMILYワークブック アーニャとこれだけ英単語原作:遠藤 達哉絵:ペキォ監修:佐藤 久美子(玉川大学名誉教授)集英社

■SPY×FAMILY ワークブックシリーズ第4弾&5弾は英語に特化!人気まんが『SPY×FAMILY』(遠藤達哉・著/集英社刊)のキャラクター・アーニャと一緒にレッスンできることで大好評の本シリーズ。「はじめてのえいご」「プログラミング」「イラストレッスン」に続き、小学校で必修になった英語学習に着目しました。新学習指導要領に対応。小学生のうちに覚えておきたい単語やフレーズを、書きこみながら楽しく学べます。また、二次元コードで音声を聞くことができるので、正しい発音を身につけることができます。さらに、『SPY×FAMILY』の人気キャラクターたちのかわいいシールや、すべてのミッションをクリアしたときに貼るステラ(星)シールもついてくる、盛りだくさんな仕様になっています!■「アーニャとこれだけ英単語」●小学校で習う重要英単語を厳選。●イラストで楽しく単語を学べる!●なぞり書きでつづりも覚えられる!■「アーニャとかんたん英会話」●キャラクターの会話で、重要フレーズが覚えられる!●聞く、話す、読む、書く、がこの1冊で!●話したくなる例文がいっぱい!■★どちらか1冊で応募できる! 「SPY×FAMILY」アーニャのアクリルクロックを抽選で50名にプレゼント!★どちらか1冊で応募できる!「SPY×FAMILY」アーニャのアクリルクロックを抽選で50名にプレゼント!『アーニャとこれだけ英単語』『アーニャとかんたん英会話』の2冊の帯についている応募券いずれか1枚で応募できます。応募締め切りは2025年9月1日(月)〈当日消印有効〉です。くわしい応募方法は、本の帯をチェック!■SPY×FAMILYワークブック アーニャとこれだけ英単語原作:遠藤 達哉絵:ペキォ監修:佐藤 久美子(玉川大学名誉教授)出版社: 集英社出版社からの内容紹介人気まんが『SPY×FAMILY』のキャラクターと楽しく学べる「SPY×FAMILYワークブックシリーズ」英単語編が登場!〈本書の特長〉●新学習指導要領に対応!●小学校で習う重要英単語を厳選。イラストで楽しく単語を学べる!●二次元コードで音声を確認できるから、正しい発音が身につく!●なぞり書きでつづりも覚えられる!●人気キャラクターたちのかわいいSPY×FAMILYシールつき。全てのミッションをクリアしたらステラ(星)シールも貼れる!〈もくじ〉この本のつかいかたThe Alphabet身の回りのもの野菜・くだもの・食材一日の活動学校からだ食事・デザート・飲みもの◆ミッション1 Let's cook dinner.たてもの・町の中海の生きもの・数身につけるもの・色動物・反対語自然・天気スポーツ・楽器◆ミッション2 Let's go shopping.職業きせつ・月・曜日人の様子を表すことば動作を表すことば◆ミッション3 Let's go to the castle.◆さいしゅうオペレーション Please introduce yourself.さくいんこたえ〈この本を作った人〉キャラクター原作/遠藤達哉(『SPY×FAMILY』)イラスト/ペキォ監修/佐藤久美子(玉川大学名誉教授)専門は言語心理学・英語教育。乳幼児の言語獲得・発達を研究し、その研究成果や知見に基づく英語教育を提案している。NHKラジオ「基礎英語」の講師を長年務め、また、NHK Eテレ「えいごであそぼ」の総合監修ほか、多くの教育委員会や小学校にて英語研修講師として講演を行う。■SPY×FAMILYワークブック アーニャとかんたん英会話原作:遠藤 達哉絵:ペキォ監修:佐藤 久美子(玉川大学名誉教授)出版社: 集英社出版社からの内容紹介人気まんが『SPY×FAMILY』のキャラクターと楽しく学べる「SPY×FAMILYワークブックシリーズ」英会話編!〈本書の特長〉●新学習指導要領に対応。ひとりでも楽しく学べる!●二次元コードで音声も聞ける! 話す、読む、書く、を1冊で!●人気キャラクターたちのかわいいSPY×FAMILYシールつき全てのミッションをクリアしたらステラ(星)シールも貼れる!〈もくじ〉この本のつかいかたThe Alphabet英語の単語や文を書くときのやくそくI'm Anya.I go to Eden School.I like peanuts.I don't like carrots.I watch TV every day.My favorite TV program is "Spy Wars."This is my father, Loid.He is cool.My father can cook well.We are friends.ミッション1・ミッション2How old are you?Are you good at playing dodgeball?How many macarons do you have?Do you like playing cards?What subject do you like?Can you swim?What's this?Who is this?What time do you get up on Sundays?Where do you want to go?ミッション3・ミッション4Study hard.Don't speak loudly.Call me Starlight Anya.Let's go shopping.Where is the department store?What do you want?How much is this?What would you like?How was your weekend?What do you want to be?ミッション5・ミッション6さいしゅうオペレーションこたえ・例〈この本を作った人〉キャラクター原作/遠藤達哉(『SPY×FAMILY』)イラスト/ペキォ監修/佐藤久美子(玉川大学名誉教授)専門は言語心理学・英語教育。乳幼児の言語獲得・発達を研究し、その研究成果や知見に基づく英語教育を提案している。NHKラジオ「基礎英語」の講師を長年務め、また、NHK Eテレ「えいごであそぼ」の総合監修ほか、多くの教育委員会や小学校にて英語研修講師として講演を行う