「KNTV presents『SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.』」（提供写真）

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【モデルプレス＝2025/06/20】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」が、『SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.』（5月12日開催 ＠ロサンゼルス）のライブ映像を、7月5日に独占配信することを発表した。

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◆「SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.」配信決定


『SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.』は、韓国の芸能事務所SMエンタテインメントの創立30周年を記念した大型ライブイベント。豪華なセットリスト、迫力満点のパフォーマンス、アーティストたちによる名曲メドレーなど、30周年にふさわしい華やかなライブとなっている。なお、配信は日本語字幕付きとなる。（modelpress編集部）

◆配信概要


【タイトル】
KNTV presents「SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.」

【出演】
東方神起、SUPER JUNIOR、KEY＆MINHO of SHINee、SUHO & CHANYEOL＆KAI of EXO、Red Velvet、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、Hearts2Hearts、SMTR25

【配信日時】
2025年7月5日（土）開場 17：30／開演 18：00

【見逃し配信 】
配信終了後から2025年7月14日(月) 23:59まで

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