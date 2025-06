◆「SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.」配信決定

【モデルプレス=2025/06/20】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」が、『SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.』(5月12日開催 @ロサンゼルス)のライブ映像を、7月5日に独占配信することを発表した。『SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.』は、韓国の芸能事務所SMエンタテインメントの創立30周年を記念した大型ライブイベント。豪華なセットリスト、迫力満点のパフォーマンス、アーティストたちによる名曲メドレーなど、30周年にふさわしい華やかなライブとなっている。なお、配信は日本語字幕付きとなる。(modelpress編集部)

◆配信概要

【タイトル】KNTV presents「SMTOWN LIVE 2025 in. L.A.」【出演】東方神起、SUPER JUNIOR、KEY&MINHO of SHINee、SUHO & CHANYEOL&KAI of EXO、Red Velvet、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、Hearts2Hearts、SMTR25【配信日時】2025年7月5日(土)開場 17:30/開演 18:00【見逃し配信 】配信終了後から2025年7月14日(月) 23:59まで【Not Sponsored 記事】