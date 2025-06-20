Stray Kidsが2年ぶりに一発撮り！「Chk Chk Boom」日本語バージョンをパフォーマンス
■「少しチルなバイブスやレゲエの雰囲気とリズムを活かして、新しい『Chk Chk Boom』をお届けします」（Stray Kids）
Stray Kidsが2年ぶりに『THE FIRST TAKE』に登場。
K-POPボーイズグループ史上日本デビュー後最速でミリオンヒットを記録し、米ビルボードにて6作連続1位という記録を成し遂げ全世界から注目を集める、Stray Kids。
披露するのは、米ビルボードにて5作連続1位という記録を打ち立てた、韓国Mini Album 『ATE』リード曲の日本語バージョン「Chk Chk Boom -Japanese ver.-」。
Stray Kidsのメンバーが自らプロデューサーとして手掛けたロックサウンドとパワフルな歌声が魅力のナンバーを、一発撮りでパフォーマンス。
Stray Kidsが登場する『THE FIRST TAKE』第559回は6月20日22時よりプレミア公開。
Stray Kids OFFICIAL SITE
https://www.straykidsjapan.com/
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q