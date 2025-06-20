ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëMC¡Ø¥Ðー¥µ¥¹¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¡£¡Ù¡¡3Ì¾¤Î¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ðー¤¬½Ð±é·èÄê
¡¡¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¤ëBS¤è¤·¤â¤È¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Ðー¥µ¥¹¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¡£¡Ù¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿3Ì¾¤Î¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ðー¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Ðー¥µ¥¹¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¡£¡Ù¤Ï¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¥²ー¥à¹¥¤¥²¥¹¥È¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¥²ー¥à¹¥¤¡¢Á´°÷½¸¹ç!! ¿¿¤Î¥²ー¥à°¦No.1¥é¥¤¥Ðー¤ÏÃ¯? ¥é¥¹¥Ü¥¹¤ÏÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë!? ¥²ー¥à&¥Èー¥¯¶¦±é¡Ù¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿3Ì¾¤Î¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ðー¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹ー¥ÑーÌîÅÄ¥²ーMAKER¡Ù¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¤Ç¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥²ー¥àÀ¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â½ª»Ï¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó¡Ø¥Ðー¥µ¥¹¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¡£¡ÙÊüÁ÷¶É¡§BS¤è¤·¤â¤ÈÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯6·î21Æü25:00～¡¡½Ð±é¼Ô¡§ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡Ë¡¢ËÜË¾¤¢¤ä¤«¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¤«¤±¤ª¤Á¡Ë¡¢YUTARO½Ð±é¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥é¥¤¥Ðー¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡§Morris¤ÎÈù¿ç¤ß¡¢¤¢¤¶¤Þ¤ë¡¢¤Î¤í¤Ï¤ë¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ä½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹