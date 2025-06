Survive Said The Prophet、3年ぶりのニューアルバム『Luv Sux Sessions』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■本作は”愛”をテーマに制作

Survive Said The Prophet(通称:サバプロ)が、ニューアルバム『Luv Sux Sessions(読み:ラブサクセションズ)』を8月20日にリリースすることが決定。また、収録内容、アートワークを含む詳細も解禁された。

「Luv Sux Sessions」は、一歩ずつでも着実に前進を続けるサバプロの3年ぶりのフルアルバム。既配信楽曲「State Of Mind」「Useless」を含む全10曲が収録予定となっている。

本作は、”愛”をテーマに制作。過去から現在へと地続きで積み上げられてきた、バンドの歴史、ストーリー、ファンの想い、情景、感情、それらすべてが楽曲、アートワークに詰めこまれた作品となっている。

初回生産限定盤は12インチの紙ジャケ仕様のスペシャルパッケージ。特典Blu-rayには3年もの間、新作のリリースをしてこなかったサバプロが、いかにして本アルバムの制作に至ったか、リアルなバンドの姿を追ったドキュメンタリーが収録される。

本アルバムを引っ提げてのリリースツアー『Luv Sux Sessions Tour』の開催も決定。チケットのオフィシャル1次先行は6月20日18時より開始されている。

サバプロなりの”愛”を表現した今作に注目だ。

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

ALBUM『Luv Sux Sessions』

Survive Said The Prophet OFFICIAL SITE

http://survivesaidtheprophet.com/