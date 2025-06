SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム『ドット異世界』が事前登録者数10万人突破し、配信日を2025年6月30日(月)に決定しました。

ドット異世界

SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム『ドット異世界』が事前登録者数10万人突破し、配信日を2025年6月30日(月)に決定!

リリース日決定を記念して公式Xでは各種キャンペーンを実施します。

『ドット異世界』は、多彩な異世界を舞台に冒険を繰り広げるカード育成型カジュアルRPGです。

プレイヤーは召喚師となり、様々な英雄を召喚してチームを編成。

異世界のステージに挑戦し、モンスターを撃破して資源を集めます。

<ゲーム概要>

英雄の召喚・強化・進化を通じて戦闘力を高めるカード育成型RPGです。

ダンジョンで素材を収集し、多彩なサブシステムを強化して戦力をアップ。

さらにPvP要素も搭載し、他のプレイヤーと競い合いながらランキング上位を目指せます。

目的は、多くの英雄を集めて育成し、多彩なステージを攻略、強力なボスを打ち破ることです。

ドット異世界1

ドット異世界2

ドット異世界3

ドット異世界4

ドット異世界5

■初回ログイン特典

初回ログインイベント

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 事前登録者数10万人突破し、配信日が2025年6月30日(月)に決定!ドット異世界 appeared first on Dtimes.