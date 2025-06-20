¡Ö¤Þ¤Ã¥¥é¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¾åÔ¢ÎÁË¨°á¤¬Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö°¦¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡×¤Ï18Æü¡¢¡Ø¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡¡10th¡¡Anniversary¡¡tour2025¡¡½Õ¡¡¡ÖºùÇßÅíÍû¡×¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡¡FINAL¡¡¡Á¤ªÀè¤Ï¤Þ¤Ã¥¥é¡ª¡Á¡Ù¤ò²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£4·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀé½©³Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡Ê25¡Ë¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÔ¢ÎÁ¤Ï2015Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Î±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢CS¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂæËÌ¤ÈÁ´¹ñ¤Î88¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡£Ìó1Ëü2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤«¤é¡Ö¤«¤ß¤³¡×¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¾åÔ¢ÎÁ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼¡¡¹Â³¡¹¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃÏµå¤Ïº£Æü¤â°¦¤ò°é¤à¡×¡ÖUraha¡áLover¡×¡Ö¥Ï¥Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾åÔ¢ÎÁ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤â¤Þ¤Ã¥¥é¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î°¦¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°§»¢¤·¤¿¡£