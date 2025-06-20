Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂçÊÑ°ä´¸¡×ÅÀ¸Æ²þ¤¶¤óÌäÂê¤ÇÆüËÜÍ¹ÊØ¤ò¸·ÀµÂÐ½è¤Ø
10Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÅÀ¸ÆµÏ¿¤Î²þ¤¶¤ó¤Ê¤ÉÆüËÜÍ¹ÊØ¤ÎÅÀ¸ÆÉÔÈ÷ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È¤·¤Æ¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÍ¹ÊØ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î75%¤ËÅö¤¿¤ë2391¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤ÇÇÛÃ£°÷¤Î°û¼ò¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖÅÀ¸Æ¡×¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢10Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÅÀ¸ÆµÏ¿¤Î²þ¤¶¤ó¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾åÀ¿°ìÏº ÁíÌ³Âç¿Ã
¡ÖË¡Îá°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿Í¹ÊØ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ë°ä´¸¤À¡×
Â¼¾åÂç¿Ã¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤«¤é¤ÎÊó¹ðÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¹ñ¸ò¾Ê¤ÏÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÇÛÁ÷ÍÑ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ª¤è¤½2500Âæ¤Î»ö¶Èµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤ò¤¹¤Ç¤Ë¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£