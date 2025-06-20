¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢°ìÉô¤ÎÂç¼ê¾¦¼Ò¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÃóºß°÷¤ò¹ñ³°ÂàÈò¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥é¥ó¡¦¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ÎÃóºß°÷¤ò¹ñ³°¤ËÂàÈò¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¼êÁí¹ç¾¦¼Ò¤Î»°°æÊª»º¤È´Ý¹È¤Ç¤¹¡£

¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¤­¤Î¤¦¡¢³°Ì³¾Ê¤¬¼êÇÛ¤·¤¿¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¶õ¹Á¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ÎÃóºß°÷¤òÄ¾¤Á¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ø¹ñ³°ÂàÈò¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£