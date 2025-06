TOMORROW X TOGETHERが20日、プラットフォーム「Weverse」を通じて自身4回目となるワールドツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR (以下「ACT : TOMORROW」)>の開催を発表した。 TOMORROW X TOGETHERによるワールドツアーは、<ACT : LOVE SICK>、<ACT : SWEET MIRAGE>、<ACT : PROMISE>に続く<ACT : TOMORROW>で4回目。ツアー名には「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められている。開幕公演は8月22〜23日、韓国ソウルの高尺スカイドームから。 TOMORROW X TOGETHERはこれまでもツアーごとに繊細なストーリーテリングと没入感のあるステージ演出、圧倒的なパフォーマンスで「ステージテラー」(ステージとストーリーテラーの合成語)ともいえる姿を見せてきた。今年5月に終了した<ACT : PROMISE - EP. 2 ->は海外メディアからも好評を受け、世界13地域23公演を成功裏に終えた。 <ACT : TOMORROW>ソウル公演は両日ともGlobal Superfan Platform「Weverse」を通じてオンラインライブストリーミングでも鑑賞できる。また、ソウル公演に続く開催地と日程も後日発表される予定だ。 リリース情報 「Step by Step」配信日:2025年5月26日(月) 0:00配信https://txt.lnk.to/stepbystepPR <TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN […]

