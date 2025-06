メイドカフェ『あっとほぉーむカフェ』の現役メイドたちによるガールズユニット・あっとせぶんてぃーんが、7月9日に2ndシングル「アキハバラ・ラヴァーズ」をリリースする。さらに同作をひっさげLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブも決定した。 ◆あっとせぶんてぃーん 画像 シングル「アキハバラ・ラヴァーズ」は、氣志團の綾小路 翔によるプロデュース第2弾となるアイドルソング。絶対に裏切らない大切な人との絆を秋葉原の情景描写とシンクロさせた“令和のシン・アイドルソング”とも言える仕上がりになった。 カップリング曲には、木根尚登(TM NETWORK)作曲「フラジャイル」も収録。さらに代表曲セルフカバーシリーズとして「リボン 2025」と「メイデンティティ 2025」も収録する。 また、リリース日の翌日には発売記念ライブも行なわれる。7月10日(木)浅草花劇場にて<Road to 2000 Tokyo Fight 1/66>と題し、スペシャルゲストには綾小路 翔の盟友でもある氣志團 早乙女 光の参戦が決定。チケットは前方エリアのAチケット7,777円は既に完売し、一般エリアのBチケットワンコイン500円チケットが発売中だ。 そしてLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブ<Road to 2000 Tokyo Fight 1/1 Bounce Back!!>は9月14日(日)に開催。一夜限りのバンドセットでベストオブベストのセットリストで臨むという。 リーダーのこえびは、「LINE CUBE SHIBUYAというどデカいステージに立てることがとても幸せです。2000人の前で私達のできる全力をバンドと一緒にお届けします!あっとせぶんてぃーん史上最大規模!かかってこい!!!」とコメントしている。 2ndシングル「アキハバラ・ラヴァーズ」 2025年7月9日(水)発売 《Type-A》価格:1,870円(税込)MUCD-5434ジャケ写_typeA.jpg M1:アキハバラ・ラヴァーズ 作詞・作曲:綾小路 翔M2:フラジャイル 作詞:津波幸平・小池龍也 作曲:木根尚登M3:リボン 2025 作詞:大塚利恵 作曲・編曲: 津波幸平*M4〜M6 カラオケ収録 全6曲 《Type-B》価格:1,870円(税込)MUCD-5435ジャケ写_typeB.jpgM1:アキハバラ・ラヴァーズ 作詞・作曲:綾小路 翔M2:フラジャイル 作詞:津波幸平・小池龍也 作曲:木根尚登M3:メイデンティティ 2025 作詞・作曲:津波幸平*M4〜M6 カラオケ収録 全6曲 ライブ情報 <Road to 2000 Tokyo Fight 1/66>2025.7.10(木)@浅草花劇場2ndシングルの発売を記念して東京でのワンマンライブ。スペシャルゲストに氣志團 早乙女 光が登場。 […]

The post あっとせぶんてぃーん、2ndシングル「アキハバラ・ラヴァーズ」+LINE CUBE SHIBUYAワンマンを発表 first appeared on BARKS.