¡Öº£²ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Õ¿ÞÅª¤À¤Ã¤¿¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»àµå¤Ë»Ø´ø´±¤¬ÅÜ¤ê¡¡¤½¤Î¸å¤Î¿Â»ÎÅª¹ÔÆ°¤Ë¡ÖÈà¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂº½Å¡×»î¹ç¤ÏÂà¾ì¼Ô4¿Í¤ÎÂç¹Ó¤ì
¡þMLB¥Ñ¥É¥ì¥¹5¡¼3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ê¥È¥ëÅê¼ê¤¬149¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.Áª¼ê¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¹³µÄ¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â·ãÅÜ¤·ÂçÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Î¾´ÆÆÄ¤¬Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥¦¥é¡¢2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤«¤éº£ÅÙ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Ìó161¥¥í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤é¤ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤È»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¤Ë¤âÂà¾ì¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àµå¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¶½Ê³¤¹¤ëÌ£Êý¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÍÞ¤¨¡¢Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎäÀÅ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¼õ¤±¤¿»àµå¤¬°Õ¿ÞÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤Ë¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥È¤Ï3-0¤Ç¡¢¤·¤«¤â±¦Åê¼ê¤¬¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢µ¤Ì£¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ®µå¤Ç²¿¿Í¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Õ¿ÞÅª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»àµå¸å¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¸«¤»¤¿¥Ù¥ó¥Á¤ò¤Ê¤À¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤â¸Î°Õ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¥±¥¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾åÁû¤®¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»àµå¸å¤Î¥±¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµ»ö¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£