¡Ú·ëº§¡¢Áê¼ê¤Ï¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö¡©¡ÛÂ©»Ò¤òºÇ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä»ä¡ª¡ÚÂè16ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
·ëº§¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÂç»ö¹à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö·ëº§¡¢Áê¼ê¤Ï¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Èà¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿Èà¤ÎÊì¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿½÷À¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æµ¤¤µ¤¯¤½¤¦¤ÊÈà¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¡×¤Ê¤ó¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é°ãÏÂ´¶¤¬¡Ä¡Ä¡£
Èà¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»öÃæ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÎ¹¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤äÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¡¢Èà¤Î²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥É¥ä´é¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Â©»Ò¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É½¾ð¤Ê¤³¤È¡£¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡©
Êì¤Ò¤È¤ê»Ò¤Ò¤È¤ê¤ÎÊì»Ò²ÈÄí¡£¿Æ»Ò¤Ë¶¯¤¤å«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ì½ê¤â¤ï¤¤Þ¤¨¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÂ©»Ò¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£·ëº§¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¡¼¤¤¡ª
¤µ¤Æ¤³¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Ï¡¢Èà¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿Èà¤ÎÊì¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿½÷À¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æµ¤¤µ¤¯¤½¤¦¤ÊÈà¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¡×¤Ê¤ó¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é°ãÏÂ´¶¤¬¡Ä¡Ä¡£
Êì¤Ò¤È¤ê»Ò¤Ò¤È¤ê¤ÎÊì»Ò²ÈÄí¡£¿Æ»Ò¤Ë¶¯¤¤å«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ì½ê¤â¤ï¤¤Þ¤¨¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÂ©»Ò¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£·ëº§¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¡¼¤¤¡ª
¤µ¤Æ¤³¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô