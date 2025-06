ティッシュペーパーのブランド「エリエール」(大王製紙)がディズニーの人気キャラクターとコラボした「エリエール i:na(イーナ)ティシュー ディズニーデザイン フィルムレス」を、7月1日(火)から数量限定で発売する。

『エリエール i:na ティシュー ディズニーデザイン フィルムレス』7月1日(火)数量限定発売!実写映画化で話題のスティッチも。

これまで2022年に「トイ・ストーリー」、2023年に「くまのプーさん」のデザインを発売し好評だったことから、今年は6月6日に日本で公開された実写映画「リロ&スティッチ」のスティッチをはじめとするディズニーキャラクターがパッケージデザインになっている。

カラーはパステル調の5色(ブルー、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン)で、ミッキーマウスとミニーマウス、ティガー、プーさん、スティッチが柔らかいタッチで描かれている。

環境に配慮したフィルムレスの取り出し口形状で、箱の上側にはミッキーとミニーのシルエットがデザインされている。

フィルムレスのボックスを上から見た様子

新商品の「エリエール i:na(イーナ)ティシュー ディズニーデザイン フィルムレス」は、7月1日(火)から数量限定で全国発売される。(※北海道を除く)



(C)Disney

(C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.