¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö2½µ´Ö°ÊÆâ¡×¥¤¥é¥ó¹¶·âÈ½ÃÇ ¡È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤À¤±¤Ç³Ë»ÜÀßÇË²õ¤Ç¤¤ë¡É¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¼çÄ¥
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«·èÃÇ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤Î³°¸òÅØÎÏ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¸òÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é20Æü¤Ç1½µ´Ö¡£¹¶·â¤Î±þ½·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¤¥é¥ó¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¶á¤¤¾Íè¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¡¢º£¸å2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«·èÃÇ¤¹¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¥¤¥é¥óÂ¦¤È¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤â»ä¤â¡¢¼«¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ë´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤À¤±¤Ç¥¤¥é¥ó¤ÎÁ´¤Æ¤Î³Ë»ÜÀß¤òÇË²õ¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¿ôÆüÃæ¤ËÃæÉô¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Î³Ë»ÜÀß¤òÃ±ÆÈ¤Ç¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥°¥Á»á¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹¶·â¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¶¨µÄ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¥¢¥é¥°¥Á»á¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î³°Áê¤È20Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¤âÄ´À°¤·¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡£Î¾¼Ô¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³ËÌäÂê¤ÏÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·è¤¹¤Ù¤¤È°ìÃ×¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤¯¤®¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£