世界各国・地域の選手たちも参加！ペア碁ワールドフェスティバル2025

日本ペア碁協会は、2025年8月8日(金)〜10日(日)に大阪・関西万博のEXPO メッセ「WASSE」にて開催される、シグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」に参画し「ペア碁ワールドフェスティバル2025」を開催します。

ペア碁ワールドフェスティバル2025

〔開催日時〕

2025年8月10日(日)

受付開始 :9時

競技説明・開会式 :9時45分

対局(1回戦〜4回戦):10時〜17時

表彰式 :17時〜18時

※当日の朝の万博入場ゲートの混雑状況や競技進行の状況により、一部スケジュールが変更になる場合があります。

このイベント内において、以下の2つの大会の出場ペア募集を開始しました。

≪出場ペア募集の大会≫

■荒木杯ハンデ戦

■第17回関西ジュニアペア碁大会

≪開催概要≫

■荒木杯ハンデ戦(8月10日開催)

例年、東京・飯田橋で開催される「国際アマチュア・ペア碁選手権大会」と併催で実施される、恒例のペア碁ハンデ戦「荒木杯ハンデ戦」が、大阪にて初開催。

囲碁が打てるアマチュアの男女ペアであれば、どなたでも参加できます。

ペアの実力(ペアポイント)により3ブロックに分かれて、スイス方式の4回戦を実施。

前日9日の「世界ペア碁公式ハンデ戦」と「U-15 世界ジュニアペア碁選手権大会」に参加した世界各国・地域の選手たちも参加予定です。

当日は世界的デザイナーのコシノ ジュンコ氏が審査委員長として実際に会場をまわり「ベストドレッサー賞」の審査を行います。

〔会場〕

大阪・関西万博 EXPO メッセ「WASSE」《North》

※徒歩で西ゲートから約8分、東ゲートから約20分

〔募集期間〕

1次募集:6月30日(月)まで

2次募集:7月21日(月・祝)まで

※1次募集で定員を超える応募があった場合は、抽選を実施します。

1次締切で定員に達しない場合は、2次募集を実施します。

2次募集は先着順で定員になり次第、締切とさせていただきます。

〔定員〕

・Aブロック(ペアポイント 4.0 以上) 限定24組

・Bブロック(ペアポイント 3.5 〜 0) 限定32組

・Cブロック(ペアポイント -0.5 以下) 限定24組

※ペアポイントはペアの棋力を足して2で割った数字になります。

(例)六段と三段のペア:(6+3)÷2=4.5ポイント

初段と1級のペア:(1+0)÷2=0.5ポイント

〔申込登録料〕

大人 :1人5,000円(ペアで10,000円)

子ども(高校生以下):1人3,000円

※万博チケット+昼食のお弁当+参加賞込み

〔応募資格〕

アマチュアの男女ペアであれば、棋力を問わずどなたでも参加できます。

〔応募方法〕

荒木杯ハンデ戦の特設ページよりお申込ください。

