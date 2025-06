¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é22Å¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤·èÄê¡ª24»þ´Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖReD(¥ì¥Ã¥É)¡×

MTGは、2025年7月より首都圏を中心としたビックカメラ22店舗で、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定しました。

24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」

MTGは、2025年7月より首都圏を中心としたビックカメラ22店舗で、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定。

「ReD」最大級の売り場となるビックカメラ有楽町店では、明るく開放的な空間で、「ReD」の提案する新しいリカバリー習慣をご体験できます。

豊富な品ぞろえで専門性と先進性を有する店舗を展開し、お客様に驚きとワクワクを提供するビックカメラでの取り扱いを通じ、血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェア「ReD」という、毎日の新しいリカバリー習慣を提案していきます。

「ReD」は健康で美しく生き生きとした人生=VITAL LIFEを応援します。

■取り扱い概要

・店頭取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア(男性用、女性用)、スリープウェア(男女兼用)

・取り扱い店舗

首都圏を中心としたビックカメラ22店舗(2025年7月時点)

池袋本店

有楽町店

赤坂見附駅店

新宿西口店

新宿東口店

渋谷東口店

立川店

JR八王子駅店

ラゾーナ川崎店

藤沢店

相模大野駅店

千葉駅前店

柏店

大宮西口そごう店

水戸駅店

札幌店

名古屋駅西店

名古屋JRゲートタワー店

なんば店

岡山駅前店

広島駅前店

鹿児島中央駅店

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビックカメラ22店舗で取り扱い決定!24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」 appeared first on Dtimes.