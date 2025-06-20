²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë¤Ê¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿60ÂåÃËÀ¡ÊÇ¯¼ý600Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤ÎÂç¼ê¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¶È³¦¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤Î¶Ð¤áÀè¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
5¡Á6Ç¯Á°¤ÏµëÍ¿¤ÎÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÁêÅö³Û¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖµëÍ¿¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§À¾²®À¾»Ò¡Ë
½ÕÆ®¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í×µá¤â¡Ö¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯µÑ²¼¡×
ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ë¤ÏËè·î¤ÎµëÍ¿¤«¤é°ìÉô¤ò¹µ½ü¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ»Ùµë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏËÜÍè¡¢²ñ¼Ò¤¬Íø±×¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¹µ½ü¤µ¤ì¤¿Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ê¤É¤Ç¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢·îµë¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃËÀ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤ÇÁÈ¹ç¤¬¡Ö¼Â¼Á1¤«·î¤ÎµëÍ¿ÁêÅö³Û¡×¤ò¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ»Ùµë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯µÑ²¼¡×¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¸½ºß60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤Î70ºÐ¤Þ¤Ç¤¢¤È7Ç¯È¾¤ÏºßÀÒ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê¸¶Â§¡Ë65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½Ð¶Ð¿ô¤òºï¸º¤µ¤ì¡¢µëÍ¿¤¬¸º¤ëÊ¬¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤ÇÊäÅ¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ã¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò»Ï¤á³Æ¼ï¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¨¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅú¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£ https://questant.jp/q/K3FRN91I