»³¸ý»Ô¤ÎÅòÅÄ²¹Àô¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»ù¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¡¡ÃË»ù¤Ï¤í¤Ã¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬
»³¸ý»Ô¤ÎÅòÅÄ²¹Àô¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»ù¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Ï¤í¤Ã¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢¡Ö¼Ö¤¬¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³¸ý»ÔÅòÅÄ²¹Àô¤Î°æ¾å¸ø±à¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¶Ð¿¦°÷¤Î½÷À¡Ê62¡Ë¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¹â³ØÇ¯¤ÎÃË»ù¡¢¤í¤Ã¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË»ù¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì»þ¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£