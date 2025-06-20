¡Ö´°Á´¤Ë¸íÇ§ÂáÊá¡×·Ù»ëÄ£¤¬¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤òÂáÊá¤¹¤ë¤â¡ÈÁÀ·â¡É¼«¶¡¤ÎÃË¡Ö·ëËö¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó·ÈÂÓ¤â
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é10Æü¸å¤Î1995Ç¯3·î30Æü¡¢¹ñ¾¾¹§¼¡·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤¬½Æ·â¤µ¤ìÉÎ»à¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤È¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡¢¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ê·Ù»ëÄ£¤Î¸½Ìò·Ù»¡´±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿X¤Ï¡Ö·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤ò·â¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶¡½Ò¤Ï¥Ç¥¿¥é¥á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢·ë¶ÉÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÁÜºº¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢2010Ç¯3·î30Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶µÃÄ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÃË¡¦ÃæÂ¼ÂÙ¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ä¹´±¤ò·â¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£´Ø·¸Àè¤«¤é¤Ï·ý½Æ¤ä½ÆÃÆ¡¢µ¶Â¤¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
Æþ¼ê¤·¤¿¿ôÀé¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âµÚ¤ÖËÄÂç¤ÊÁÜºº»ñÎÁ¤È15Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¡¢Åö»þ¤ÎÁÜºº°÷¤¬²¿¤ò¹Í¤¨Ã¯¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÄ¹´±½Æ·â»ö·ï¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÏ¢ºÜ¤ÇÉÁ¤¯¡£
Ä¹´±½Æ·â»ö·ï¤Î¼è¤êÄ´¤Ù³«»Ï
¿·½É¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î½Æ´ï¡¦ÃÆÌô¤ò¤á¤°¤ë½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼ÂÙ¤Ï2004Ç¯3·î4Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸¶Íº°ì·¸Ä¹¤Ï3·î16Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÄ¹´±½Æ·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´¤Ù¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤ÈÄ¹´±½Æ·â»ö·ï¤ÎÀÜÅÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ÃæÂ¼¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤¿»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Î¶¨ÎÏ¼ÔA¤ÎµïÂð¤Ë¤Æ²¡¼ý¤·¤¿¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÄ¹´±»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ç¤ï¤»¤ë½ö»ö»í¤¬Â¿¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¦ÃæÂ¼¤¬¡ÖÀõÌî·òÉ×¡×¤È¤Îµ¶Ì¾¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¿·½É¤ÎÂß¶â¸Ë¤Î³«ÊÄ»þ´Ö¤¬¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î1995Ç¯3·î30Æü¤Ï¸áÁ°9»þ26Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤ËÂß¶â¸Ë¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¶§´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿·ý½Æ¤ò±£Æ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÓÀî¶èÆîÀé½»½êºß¤Î¥¢¥¯¥í¥·¥Æ¥£¤«¤é¿·½É¤ÎÂß¶â¸Ë¤Þ¤Ç¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âß¶â¸Ë¤Î³«ÊÄ»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¸áÁ°9»þ26Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÆîÀé½»±Ø¤«¤é¥¢¥¯¥í¥·¥Æ¥£¤Þ¤Ç¤ÎÆ»½ç¤ò±ôÉ®¤Ç¤Ê¤¾¤Ã¤¿ÃÏ¿Þ¤òÃæÂ¼¤ÎµïÂð¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¤³¤È¡£
¡¦ÃæÂ¼¤ÎµïÂð¤«¤éÄ¹´±½Æ·â»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·Ê¹µ»ö¤ä»¨»ï¤Îµ»ö¤òÂ¿¿ô²¡¼ý¤·¤¿¤³¤È¡£
¡¦»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤ÎµïÂð¤ä¿·½É¤ÎÂß¶â¸Ë¤Ç½Æ´ï¤äÃÆÌô¤¬Â¿¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃæÂ¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂçÎÌ¤Î½Æ´ï¡¦ÃÆÌô¤ò¹ØÆþ¡¦Æþ¼ê¤·ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡£
¡¦ÃæÂ¼¤Ë¹âÅÙ¤Ê¼Í·âµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤·¤Ê¤¤¡×
¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎËÁÆ¬¡¢ÃæÂ¼¤Ï¸¶¤Ë¡Ö¹ñ¾¾¹§¼¡·Ù»¡Ä£Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÍ¿¤Ï¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¸¶¤Ï¥±¥ó¥«¤òÇä¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÈÈºá¤òÎ©¾Ú¤·¤Æ¤ß¤»¤í¡£ÃæÂ¼¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÄ©È¯Åª¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¸¶¤ÏÍýµÍ¤á¤ÎÄ´¤Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Ä´¤Ù¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¹¤°¤ËÄ¶¤¨¤ë¤Ù¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤âÂáÊá¤µ¤ì¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤Ï¡¢ÁÜºº°÷¤Ë¸À¼Á¤ò¼è¤é¤»¤º¾Úµò¤òÄÏ¤Þ¤»¤Ê¤¤ÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ëÃË¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸¶¤Î¿ÒÌä¤Ë¡Ö¡Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¡Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÂè»°¼Ô¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤Î¤è¤¦¤Ê¶¡½Ò¤ò¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¶¡½Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Ã±¤Ê¤ëÏÀÉ¾¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¸¶¤ÏÃæÂ¼¤¬½Æ´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤ÈÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿Ä°¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆÀ°Õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤ÏñÁÀå¤Ë¤Ê¤ë¡£¸¶¤Ï¼ÁÌä¤Ë½Æ¤ÎÏÃ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡È³èÆ°²È¡É¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¡½Ò¤ò¾¯¤·¤º¤Ä°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¡¢Ä¹´±½Æ·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ2¥«·î¤¬²á¤®¤¿5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÅÀ¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Î´ØÍ¿¤ò¼çÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÄ£¼Ë¤Ë¿¯Æþ
¡Ö1995Ç¯1·î¡Á3·î¤´¤í¡¢²â¤¬´Ø¤Î·Ù»¡Ä£¤ËÄµÊó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Î·Ù»¡Ä£¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¥Ó¥ëÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë¤«¤é½Ð¤ë¤È¤¼é±Ò¤ÏÁ´¤¯·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£·Ù»¡Ä£Ä¹´±¼¼¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëÈë½ñ¼¼¤ÎÈâ¤Ï¾¼ÏÂ½é´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÌÚÀ½¤ÎÈâ¤Ç¸°¤ÏÃ±½ã¤ÊÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Ç´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ÙÈ÷¶ÉÄ¹¼¼¤Ë¤¢¤ë½ÅÍ×½ñÎà¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÊ£¼Ì¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¹ñ¾¾Ä¹´±¤Î¸½¾ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿Ä«Á¯¿ÍÌ±·³µ¾Ï¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢KCIA¡á´Ú¹ñÃæ±û¾ðÊóÉô¤¬ÂÐËÌÄ«Á¯¹©ºîÍÑ¤Ëºî¤Ã¤¿Êª¤Ç¡¢µ¾Ï¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¹©ºî°÷¤òÀøÆþ¤µ¤»¤ëºÝ¡¢ÀøÆþÀè¤ÎÉôÂâÌ¾Åù¤òÂÇ¹ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ÎµºÜ¤â¤Ê¤¯¡¢Éþ¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î½Ä¥Ô¥ó¤À¤±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½Æ·â¸½¾ì¤Î¾ÜºÙ¤â¶¡½Ò
¡Ö¹ñ¾¾Ä¹´±¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥¯¥í¥·¥Æ¥£¤Ï¹ÓÀî¶èÆîÀé½»¤Ë¤¢¤ë¹âµé¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤Ç¡¢¹ñ¾¾»á¤ÎÉô²°¤ÏE¥Ý¡¼¥È¤Î602¹æ¼¼¤Ç¤¹¡£
ÁÀ·âÃÏÅÀ¤«¤éE¥Ý¡¼¥È¤Î¸¼´Ø¤Ï¿¢¤¨¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸¼´Ø¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¸øÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÆ±»á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤ÐÁÀ·â¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÄ¹´±¤Î¸øÍÑ¼Ö¤Ï½Ð¶Ð¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥í¥·¥Æ¥£ÅìÂ¦¤Î¼þ²óÆ»Ï©¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¨ÁöÍÑ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÏÂ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥¯¥í¥·¥Æ¥£¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÏÁÀ·â¸å¡¢¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¹ß¤í¤µ¤Ê¤¤¤ÇF¥Ý¡¼¥È¤ÎÊÉ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊüÃÖ¼«Å¾¼Ö¤Ç¹õ¿§¤ÎÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤òÁª¤Ó¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
¶§´ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿»ä¤Î¼êµ¤ÎÃæ¤ËÄ¹´±¤òÁÀ·â¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿½Æ¤Ï¡¢¥³¥ë¥È¡¦¥Ñ¥¤¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±·¿¤Î8¥¤¥ó¥Á½Æ¿È¤Î¥Ñ¥¤¥½¥ó¤ÎÀºÅÙ¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬ÊÝÍ¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿½Æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤ÏÊ¿À®¸µÇ¯¤«¤é2Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Á90Ç¯¡Ë¤Ë¤«¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¾ÉôÃÏ°è¤Î½ÆË¤Å¹¡¢¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡¢¥¬¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÃÆÌô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÄ¹´±½Æ·â»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿357¥Þ¥°¥Ê¥à¡¦¥Ê¥¤¥¯¥é¥Ã¥É¡¦¥Û¥í¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃÆ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½Æ´ï¡¦ÃÆÌô¤ò³¤¤ËÅê´þ¤È¶¡½Ò
¡ÖÊ¿À®6Ç¯¡Ê1994Ç¯¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Æ´ï¡¦ÃÆÌô¤ÎÇÑ´þ¤ò»Ï¤á¡¢Ìë´Ö¡¢Åìµþ¤ÎÃÝ¼Ç»·¶¶¤«¤éÂçÅç¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ò¹Ô¤¹¤ëÅì³¤µ¥Á¥¤ÎÁ¥¾å¤«¤é³¤Ãæ¤ØÅê´þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅç¤Ø¤Ï¹ç·×5¡Á6²ó¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÊ¿À®7Ç¯¡Ê1995Ç¯¡Ë4·î¤´¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸µÍè¡¢»ä¤Ï½Æ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¾ÉôÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¼Í·â¤Îµ»ÎÌ¤òËá¤¡¢½Æ¤Î¹ØÆþ¤È¼Í·â·±Îý¤ËË×Æ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼«Ê¬¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ëµ»ÎÌ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¹âÀºÅÙ¤Î½Æ¤È¤½¤ì¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÃÆÌô¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢25¥ä¡¼¥É¡Ê22.86¥á¡¼¥È¥ë¡ËÀè¤ÎÉ¸Åª¤ËÃåÃÆ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î»þ¤Î¸¶¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ÏÄ¹´±½Æ·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤ò¼«¶¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤ÏÄ¹´±»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ö¼Â¤ÈÉÔ¼Â¤ÎÏÃ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÁÜºº¤ÎÙøÍð¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö´°Á´¤Ë¸íÇ§ÂáÊá¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ2004Ç¯7·î7Æü¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤¬¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¿®¼Ô¤Î·Ù»ëÄ£¸µ½äººÄ¹¤é4¿Í¤òÂáÊá¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸¶¤ÏÃæÂ¼¤ÎÈ¿±þ¤òÃµ¤ê¤Ë·Ù»ëÄ£¤«¤é¿ÈÊÁ¤¬°Ü´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçºåÉÜ·Ù¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÇ¤°Õ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡£
¸á¸å6»þ15Ê¬¡¢ÂçºåÉÜ·Ù23¹æÄ´¤Ù¼¼¤Ë¸¶¤¬Æþ¤ë¤Ê¤êÃæÂ¼¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Öº£Ä«¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤¬¡Ø¥ª¥¦¥à¿®¼ÔÂáÊá¤Ø¡Ù¤ÈÈô¤Ð¤·µ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Ç¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤òÂáÊá¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¶¤ÏÈô¤Ð¤·µ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤¬ËÜÅö¤Ë¥ª¥¦¥à¿®¼Ô4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¤·¤Ð¤·²¡¤·ÌÛ¤Ã¤¿¸å¡¢Êò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö·ëËö¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Î½Ð¸½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´°Á´¤Ë¸íÇ§ÂáÊá¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸ø°ÂÉô¤â¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢´°Á´¤Ë¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤é²æ¡¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡×
¼«Ê¬¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃæÂ¼¤ÏÆâ¿´Ê¢Î©¤¿¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò½Ö»þ¤Ë´ÇÇË¤·¤¿¸¶¤ÏÃæÂ¼¤«¤é¹¹¤Ê¤ë¶¡½Ò¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡½¡½»ä¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢·º»öÉô´´Éô¤¬º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤éµ¤µÙ¤á¤Ë²¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÈÉ÷¤Î¶¯¤¤Æü¡É¤Ë²¼¸«
¸¶¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤êÃæÂ¼¤ÏÂ¿ÊÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤Ï3·î30Æü¤Î²¿Æü¤«Á°¤ÎÉ÷¤Î¶¯¤¤Æü¡¢Ä¹´±¸øÍÑ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï©¾å¤Ç¡¢¥³¡¼¥È»Ñ¤Î2¿Í¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬Ä¹´±¤Î½Ð¶Ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹´±¤¬¸¼´Ø¡ÊE¥Ý¡¼¥È¡Ë¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¸øÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÏÄ¹´±¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢Ä¹´±¤Ï¤³¤Î2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆE¥Ý¡¼¥ÈÆâ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èë½ñ´±¤ÎÆ°¤¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¸å602¹æ¼¼¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿¤«¤ÏÄÉÈø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î2¿Í¤ÏÆîÀé¤Î·ÙÈ÷·¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¾åµé¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤ÊÍ×·ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ¹´±¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê·ÙÈ÷ÂÖÀª¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤ÁÀ·âÅöÆü¡¢SP¤â¤í¤È¤â·â¤ÁÅÝ¤¹¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ê¥ó»ö·ï¸å¡¢É÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¤³¤ÎÆü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶¤Ï¡¢²¼¸«¤ÎÌÜÅª¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹¤Ê¤ëÈëÌ©¤ÎË½Ïª¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡½¡½¥µ¥ê¥ó»ö·ï¸å¡¢ÁÀ·â¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Î¿´¶¤ÏÊÌ¤ËÊ¸½ñ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È3·î30Æü¤Î²¿Æü¤«Á°¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÃÆ»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾è¼Ö¤¹¤ëÁ°¤ËÁÀ·â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¼Ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¾¤Î¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÎà¿ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð·ÙÈ÷ÂÖÀª¤È¤«¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥á¥â¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë¾ÆµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤í³Ð¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÊÀî¤Î3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊÑ¤ï¤ëÁ°¤«¸å¤Î¼Ö¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¤¬¡Ø¤ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿Æü¤È¸øÍÑ¼Ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¤Î¤É¤Á¤é¤¬Àè¤«¤Ï¥á¥â¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¹ñ¾¾Ä¹´±Âð¤ÎÉ½»¥
¡Ö¤½¤ì¤È½¸¹çÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¤Ï¡Ø¹ñ¾¾¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î»ú¤¬µì´Á»ú¤«¿·´Á»ú¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£602¹æ¼¼¤Ë¤Ï²£½ñ¤¤Ç¡ÖÔ¢¾¾¹§¼¡¡×¤È¤¤¤¦É½»¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¤Ï¼ç¤Ë»Ù±ç¼Ô¤ÎÊó¹ð¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½»ö·ïÅöÆü¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÁÀ·â¸å¡¢½Æ¤ò¿·½É¤ÎÂß¶â¸Ë¤ËÌá¤·¡¢µ¢Âð¤Î¤¿¤áÃæ±ûÀþ²¼¤ê¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¡¢ÉðÂ¢¾®¶â°æ±Ø¤Ç²¼¼Ö¤¹¤ë¤ÈÆî¸ý¤Î²þ»¥¤Ë1¿Í¡¢ËÌ¸ý¤ËÌá¤ë¸ÙÀþ¶¶¤Ë1¿Í¡¢ËÌ¸ý¤Î²þ»¥¤Ë1¿Í¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë1¿Í¡¢À©Éþ¤Î·Ù»¡´±¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·Ù»¡´±¤ÏÀ©Ë¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Æ°Ââ¤¬¤«¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥×¼°¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª¡¹¤·¤¤¶ÛµÞÇÛÈ÷¤Ç¤·¤¿¤è¡£»ä¤ÏËÌ¸ý¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤«¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¾®Ê¿»Ô¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤·½ª¤¨¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÎ¢¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¤éÁÜºº¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ç·º»öÉô´´Éô¤â°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
»Ù±ç¼Ô¤Ï¡Ö¥Ï¥ä¥·¡×
¸¶¤¬¡Ö¤¤ç¤¦ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï½ñÎà¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç½ðÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¸ø°ÂÉô¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¸å¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï»ä¤òÎ©·ï¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£99¡ó¤Î¾Úµò¸Ç¤á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÎ©·ï¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄ©ÀïÅª¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»þ¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö»Ù±ç¼Ô¡×¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¹ß¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤³¤Î¡Ö»Ù±ç¼Ô¡×¤Ë²¾Ì¾¤ò¤Ä¤±¡Ö¥Ï¥ä¥·¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈëÏ¿¡Û·Ù»¡Ä£Ä¹´±½Æ·â»ö·ï53¤ËÂ³¤¯
¡Ú¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷¡¡¾åË¡¸¼¡Û
1995Ç¯3·î°ìÏ¢¤Î¥ª¥¦¥à»ö·ï¤Î±²Ãæ¤Çµ¯¤¤¿·Ù»¡Ä£Ä¹´±½Æ·â»ö·ï¤Ï¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2010Ç¯¤Ë»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤½¤ÎºÝ°ÛÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¿®¼Ô¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê¥Æ¥í¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î½ê¸«¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥ª¥¦¥à¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµºá¿äÄê¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î·º»ö»ÊË¡À©ÅÙ¤Î¿®Íê¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤¹¡×¤È¤·¤Æ¸¶¹ð¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë2014Ç¯ºÇ¹âºÛ¤ÇÅìµþÅÔ¤«¤éÃÄÂÎ¤Ø¤Î100Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£