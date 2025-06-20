¡Ú¹ñ²ñ¡Û²ñ´üËö¡È¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¡É½ä¤ê¥®¥ê¥®¥ê¹¶ËÉ¤â»ö¼Â¾åÊÄ²ñ¸«ÄÌ¤·¡Ä³ÆÅÞ»²±¡Áª¤ØÁö¤ê½Ð¤¹¤«
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ï20Æü¡¢»ö¼Â¾å¡¢ÊÄ²ñ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡Ë
¡ÖÂç»ö¤Ê³°¸òÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´íµ¡´ÉÍý¾å¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢À¯¼£¶õÇò¤Ïºî¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Î·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¤ò¤·¤ÆÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï²óÈò¤¹¤Ù¤¤À¤È¡×
Â¾¤ÎÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡×
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ë
¡ÖÇï»Ò¤Ì¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÀï¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÌîÅÄÂåÉ½¤Î²ñ¸«¤Î¸å¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÀÐÇË¼óÁê¡Ë
¡ÖÌîÅÄÂåÉ½¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊóÆ»¤Ç¾µÃÎ¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë¾µÃÎ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¹ñ²ñ¤¬»ö¼Â¾å¤Î²ñ´üËö¤È¤Ê¤ë20Æü¡¢½°µÄ±¡¡¦ºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ7ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ò7·î1Æü¤«¤éÇÑ»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢°Ñ°÷Ä¹¤Î¸¢¸Â¤ÇºÎ·è¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢Ë¡°Æ¤Ï°Ñ°÷²ñ¤Ç²Ä·è¡£¸á¸å¤«¤é¤Î½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡Ä¹Ã«Àî ²Å°ì ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏºòÇ¯¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢À¯ºö¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡ÀõÌî Å¯ ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡ÖÀèÆü¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¹ñÌ±¤Ø¤Î2Ëü±ßµëÉÕ»ö¶È¤Ï¡¢¤½¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡¢½¸¤á¤¿ÀÇ¶â¤òÊÖ¤¹¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÀÇ¶â¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆºÎ·è¡£ÌîÅÞ¤¬ÃÄ·ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¿ÅÞ¤Î¿ô¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ê½°µÄ±¡ µÄÄ¹¡Ë
¡Ö»¿À®¤Î½ô·¯¤Îµ¯Î©¤òµá¤á¤Þ¤¹µ¯Î©Â¿¿ô¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ°Æ¤Ï°Ñ°÷Ä¹Êó¹ð¤ÎÄÌ¤ê²Ä·è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¸å¡¢Ë¡°Æ¤Ï»²µÄ±¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»²µÄ±¡¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ Ë¡°Æ¤ÏÇÑ°Æ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñ¤Ï¡¢20Æü¡¢»ö¼Â¾å ÊÄ²ñ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤Ï»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£