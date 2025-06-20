´Ú¹ñK¥ê¡¼¥°¡¢³°¹ñÀÒGKÅÐÏ¿¤ò27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ò¶Ø·èÄê¡ª2026Ç¯¤è¤ê»Ü¹Ô¡¢¥Á¡¼¥à¿ôÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸
´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¹¤é¤¯¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö³°¹ñÀÒGK¤ÎÅÐÏ¿¡×¤¬¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¿ÍJ¥ê¡¼¥¬¡¼GK¡¢¿·º§¥é¥Ö¥é¥ÖSHOT
´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï6·î19Æü¡¢¥½¥¦¥ë¿·ÌçÏ©¡Ê¥·¥ó¥à¥ó¥í¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼²ñ´Û¤Ç2025Ç¯ÅÙÂè3¼¡Íý»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¢¤2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î³°¹ñÀÒGKÅÐÏ¿µö²Ä¡¢¢¤K¥ê¡¼¥°2¤Î»î¹ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾å¸Â¿Í¿ôÁý²Ã¡¢¢¤¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Î¼õ¾Þ»ñ³Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÄÉ²Ã¡¢¢¤¿·Ç¤Íý»ö¤ÎÁªÇ¤¡¢¢¤FC°ÂÍÜ¡Ê¥¢¥Ë¥ã¥ó¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÞÈ³°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤ÎºÆ¿³¤Ê¤É¤Î°Æ·ï¤ò¿³µÄ¡¦µÄ·è¤·¤¿¡£
2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢K¥ê¡¼¥°1¡¦2Éô¤Ç³°¹ñÀÒGK¤ÎÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
K¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë8¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1990Ç¯ÂåÃæÈ×¤ËÂçÂ¿¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³°¹ñÀÒGK¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¿ÍGK¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢1996Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë³°¹ñÀÒGK¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤òÀ©¸Â¤·¡¢1999Ç¯¤Ë³°¹ñÀÒGK¤ÎÅÐÏ¿¤ò´°Á´¤Ë¶Ø»ß¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢GK¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÇ¯Êð¾å¾ºÎ¨¤¬²áÅÙ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢³°¹ñÀÒGKÀ©¸Â¤Îµ¬Äê¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¯¥é¥Ö¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢Îã¤¨³°¹ñÀÒGK¤ÎÅÐÏ¿¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤â´Ú¹ñ¿ÍGK¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏK¥ê¡¼¥°¤ÎÂç²ñÍ×¹à¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖGK¤Ï¹ñÆâÁª¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ò¹à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¡¢K¥ê¡¼¥°1¤ª¤è¤ÓK¥ê¡¼¥°2¤ÎÎ¾Êý¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯¤è¤êK¥ê¡¼¥°2¤Î»î¹ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾å¸Â¿Í¿ôÁý²Ã
2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢K¥ê¡¼¥°2¤Î»î¹ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾å¸Â¿Í¿ô¤¬´ûÂ¸¤Î¡ÖºÇÂç18¿Í¡×¤«¤é¡ÖºÇÂç20¿Í¡×¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¡£
K¥ê¡¼¥°1¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê»î¹ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾å¸Â¿Í¿ô¤ò¡ÖºÇÂç20¿Í¡×¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢K¥ê¡¼¥°2¤Ç¤ÏÀèÈ¯11¿Í+¹µ¤¨7¿Í¤Î¡Ö¹ç·×18¿Í¡×¤¬¸¶Â§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òÀèÈ¯11¿Í+¹µ¤¨9¿Í¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£
Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸òÂå¥«¡¼¥É¤ÎÂ¿ÍÍÀ³ÎÊÝ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤ª¤è¤ÓÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÏÈ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¿Í¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ëÉ¬Í×À¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¼õ¾Þ»ñ³Ê¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥ó¡×ÄÉ²Ã
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö´Ú¹ñÀÒ¤ÎÁª¼ê¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Î¼õ¾Þ»ñ³Ê¤Ë¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÁª¼ê¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ä¶¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¡¢K¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¿·¿Í·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¿ÈÊ¬¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤Î¼õ¾Þ»ñ³Ê¤â´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë