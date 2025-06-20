¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë2025¡×¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤Çµ¯¤¤ë5¤Ä¤ÎÊÑ²½
2025Ç¯6·î13Æü¡¢À¯ÉÜ¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡Ê¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡Ë2025¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¤ò´Þ¤à¼Ò²ñÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ë¤âÂç¤¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¹½Â¤²þ³×¤ÎÊý¸þÀ¤¬¿§Ç»¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤È¤Ï¡©
À¯ÉÜ¤¬ËèÇ¯6·î¤´¤í¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤äÍâÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¼óÁê¤¬µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¡¢´±Å¡¼çÆ³¤Ç²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¾Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¡Ö¹üÂÀ¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë½è¶ø²þÁ±¤¬¡È²Ã»»¡É¤«¤é¡ÈÀ©ÅÙ¡É¤Ø
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½è¶ø²þÁ±¤Ï¡¢¼ç¤Ë°ì»þÅª¤Ê²Ã»»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÂ¶âÀ©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È·ÐºÑ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦¾ã³²Ê¡»ã¡¦ÊÝ°é¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡Ö¸øÄê²Á³Ê¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¾å¾º¤äÂ¾¿¦¼ï¤È¤ÎÂÔ¶ø³Êº¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÄÂ¾å¤²¤¬À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢´ðËÜµë¤òÅÚÂæ¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ëÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£°ì»þ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µëÍ¿¤Î¥Ùー¥¹¤ò°ú¤¾å¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë³°¹ñ¿Íºà¤Ï¡È¼õ¤±Æþ¤ì¡É¤«¤é¡ÈÄêÃå»Ù±ç¡É¤Ø
EPA¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢À©ÅÙ¤ÎÊ£»¨¤µ¤äÊ¸²½¡¦¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÄêÃå¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¹üÂÀÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à²ð¸î¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤ò»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¡¢À¯ºö¤Î½ÅÅÀ¤¬¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¡×¤«¤é¡ÖÄêÃå¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¸À¸ì¶µ°é¤Î½¼¼Â¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÂ¿Ê¸²½Íý²ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬À¯ºöÅª¤Ë¤âÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Î¡ÈÆ©ÌÀÀ¡É¤¬À¯ºö²ÝÂê¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ï¡¢¼«Í³¤Ê»Ô¾ì¤Î¤â¤È¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¤¬¼ÂÂÖ¤ò½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Î±¿±Ä¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¾ðÊó¸ø³«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¸¡Æ¤¡¦¶¯²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÆþµï¼Ô¤Î°Â¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä¡¢¿¦°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë»ÜÀßÁª¤Ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÃÏ°è³Êº¹¤ËÂÐ±þ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹üÂÀÊý¿Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ°ìÎ§Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯Êý¿Ë¤Ç¤ÏÃÏ°èÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¿ô¤¬¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë2040Ç¯º¢¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¼¼Â¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤Î¿ä¿Ê¡¢Â¿¿¦¼ï¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë°åÎÅÂÎÀ©¤ÎÎã¡¦°åÎÅ¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÉÂ¾²¿ô¤ÎÅ¬Àµ²½ ¡¦¤«¤«¤ê¤Ä¤±°åµ¡Ç½¤ÎÀ©ÅÙÀ°È÷ ¡¦µßµÞ°åÎÅÂÎÀ©¤Î³ÎÊÝ ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î¿ä¿Ê¡¡¤Ê¤É
¡Ê5¡ËAI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ÇÆ¯¤Êý²þ³×¤¬²ÃÂ®
¶áÇ¯¡¢¡ÖEBPM¡Ê¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºöÎ©°Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆAI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÀ©ÅÙ²þ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¶ÈÌ³¤ÎÎã¡¦µÏ¿¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½
Í½ËÉÀÜ¼ï»öÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÉûÈ¿±þµ¿¤¤¤ÎÅÅ»ÒÊó¹ð ¤Ê¤É ¡¦¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ä±¿±Ä¤ÎºÇÅ¬²½
¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÂ±¡¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ°È÷¡¡¤Ê¤É ¡¦¥±¥¢¤Î¼Á¤ä¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½
PHR¡ÊPersonal Health Record¡Ë¤äÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¾ðÊó¤Î³èÍÑ¡¡¤Ê¤É
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´À¸þ¾åºö¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Î°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¹Í
Æâ³ÕÉÜ¡Ã·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë2025