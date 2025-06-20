¸µÀÄ½Á²¦»Ò¡¢¥È¥è¥¿²ñÄ¹¤ÎÊó½·¡Ö19²¯±ß¡×¤Ë¡È¹â¤¹¤®¡ª´Ô¸µ¤·¤í¡É¤ÎÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¤à¤·¤í·òÁ´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê36¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡×¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤ÎÌò°÷Êó½·¤ò¤á¤°¤ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï18Æü¡¢ËÅÄ²ñÄ¹¤Î25Ç¯3·î´ü¤ÎÌò°÷Êó½·¤¬Á°Ç¯¡Ê16²¯2200Ëü±ß¡Ë¤è¤ê2³äÁý¤Î19²¯4900Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÄó½Ð¤·¤¿Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¹â¤¹¤®¤ë!¼Ò°÷¤Ë´Ô¸µ¤·¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡»°ºê»á¤Ï¡ÖÅÜ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤È¸ÛÍÑ¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÅÊ¤ß¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤¬ÀµÅö¤ËÊó¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤à¤·¤í·òÁ´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£