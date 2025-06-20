72ºÐ¤ÎÌôºÞ»Õ¡¢Ãæ°åÌô¡ÖßÜÀ½¡×µ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤Ë¿ÔÎÏ¡¡Ãæ¹ñµ®½£¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ6·î20Æü¡ÛÃæ°åÌô¡ÊÃæ¹ñÅÁÅý°åÌô¡Ë¤ò²Ã¹©½èÍý¤¹¤ë¡ÖßÜÀ½¡×¤È¤Ï¡¢Ãæ°å³Ø¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ãæ°åÌô¤Î½èÊýÍ×µá¤Ë½¾¤¤ÃæÌôºà¡ÊÃæ¹ñÅÁÅý°åÌô¤ÎºàÎÁ¡Ë¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²Ã¹©¤·¡¢Àù¤¸Ìô¤Ë¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Èµ»½Ñ¤ò»Ø¤¹¡£Ìôºà¤ò¡ÖßÜÀ½¡×²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìô¸úÀ®Ê¬¤ò¹â¤á¡¢ÆÇÀ¤äÉûºîÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ´É¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¡¢Ãæ°å³Ø¤ÎÎ×¾²Ìô¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê²Ã¹©½èÍýË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ®½£¾Ê½åµÁ»Ô¹È²ÖÖ¾¶è¤Ë½»¤àÃæ°åÌô¤ÎÌôºÞ»Õ¡¢Å¢±ÊÃÒ¡Ê¤Æ¤¤¡¦¤¨¤¤¤Á¡¢72ºÐ¡Ë¤µ¤ó¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ°åÌô¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¡ÖßÜÀ½¡×¤Î¸¦µæ¤È·Ñ¾µ»ö¶È¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Ãæ°åÌô¤Î¡ÖßÜÀ½¡×¤Ï¹©Äø¤¬¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¡¢¤¦¤ÁÃæÌôºà¤ò´¥Áç¤µ¤»¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡ÖßÖ¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¡¢Ìôºà¤ËÊä½õºÞ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤áÌô¸ú¤òÄ´À°¤¹¤ë¡ÖßÕ¡Ê¤·¤ã¡Ë¡×¡¢Ìôºà¤òÊä½õºÞ¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö燙¡Ê¤È¤¦¡Ë¡×¡¢Ìôºà¤òÄ¾²Ð¤Ç²ÃÇ®¤·¤â¤í¤¯¤¹¤ë¡Ö煅¡Ê¤¿¤ó¡Ë¡×¡¢Ìôºà¤ò¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö煨¡Ê¤ï¤¤¡Ë¡×¤È¡¢²Ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²ÃÇ®½èÍý¤¹¤ëÀ½Â¤ÊýË¡¤¬ºÇ¤â¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ°åÌô¤ÎßÜÀ½µ»½Ñ¡×¤Ï¡¢¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÂåÉ½¹àÌÜ¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Å¢»á¤ÎÂ©»Ò¤ä¤½¤ÎºÊ¤ò´Þ¤à10¿ÍÍ¾¤ê¤¬³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢Å¢»á¤È¶¦¤ËÃæ°åÌôºà¤ÎßÜÀ½¤È¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¸â»ÛÍÎ¡Ë