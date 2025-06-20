¹ñÊ¬¤µ¤ó²¹ÏÂ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡¡¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¤ÏÎÞÎ®¤¹
¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤ò¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤òÍýÍ³¤ËÌµ´ü¸Â¤ÇµÙ»ß¤¹¤ë¤È20Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTOKIO¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃ´Åö¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£²¹ÏÂ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¡Åç¸©¤ÎPR»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Î¡ÖÃË»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ç¼êÎÁÍý¤ËÎå¤à»Ñ¤ò¸«¤»¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿TBS·Ï¤Î¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¥È¡×¡Ê2019Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤ÏÏ¯¤é¤«¤Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ë¤ÏÌó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÆÃ¤ËÆ±¶É¤È¤Î±ï¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡18Ç¯¡¢¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤òÈá¤·¤Þ¤»¡¢Î¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÊ¡Åç¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡×¤È¼Õ¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£