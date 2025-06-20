¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾¤Ç¤â¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÈÎÇä³«»Ï¡¡5kg¤Ç1890±ß
¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾¡¡¹â¾¾»Ô»°¾òÄ®
¡¡³«Å¹Á°¤«¤éÊÂ¤ÖµÒ¤Ø¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬¹â¾¾»Ô¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¾¾»Ô¤Î¡Ö¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾¡×¤Ç¤¹¡£2021Ç¯»º¤ò5kg¡¦1890±ß¤Ç500ÂÞÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï³«Å¹Á°¤Î¸áÁ°8»þ¤«¤éÀ°Íý·ô¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À°Íý·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦³«Å¹¤Î¸áÁ°9»þÈ¾¤Þ¤ÇÎäË¼¤ÎÍø¤¤¤¿Å¹Æâ¤Ê¤É¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤À¤±¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï―¡Ë
¡ÖÄ«¤Î2»þ¤«¤éÍè¤¿¡×
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤³¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ï¥Þ¥ë¥Ê¥«¤Ç¡ÊÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡ËÀ°Íý·ô¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾¡¿¾¾½Å·ò »ÙÇÛ¿Í¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ÂÄê¶¡µë¤¬¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ½ÅÍ×¡£¤½¤Î¾å¤Ç²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¡×
¡¡¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹â¾¾¤Ï6·î24Æü¤Ë¤âÈ÷ÃßÊÆ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£