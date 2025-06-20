¾®Àô»á¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Ë¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¡¡¿·Ï²»á¤ÈÌÌ²ñ¡¢ÇÀ¶ÈÈ¯Å¸¤Ç
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï20Æü¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¿·Ï²¹ä»ËÂåÉ½´´»ö¤ÈÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÇÌÌ²ñ¤·¡Ö5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ËÇÀÃÏ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÇÀ¶È´ðÈ×¤Î°Ý»ý¤äÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¿·Ï²»á¤ÏÌÌ²ñ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÇÀÃÏ¤Î½¸Ìó²½¤Ë´Ø¤·¡Ö¡Ê¾®Àô»á¤È¡ËÂç¤¤¯°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÏÆ±Æü¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡ÖÇÀ¶È²þ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊPT¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÀÃÏ¤Î½¸Ìó²½¤ËÉ¬Í×¤Êµ¬À©¤äÀ©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÄó¸À¤òÌÜ»Ø¤¹¡£