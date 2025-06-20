¡Ö7³¬¤ÎµÒ¼¼¤«¤é±ì¤¬¡Ä¡×¥Û¥Æ¥ë²ÐºÒ¡¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ´Þ¤à½ÉÇñµÒ¤¬ÈòÆñ¡¡°ì»þÁûÁ³¡¡»¥ËÚ¡¦ÂçÄÌ¸ø±à¶á¤¯
»¥ËÚ¡¦ÂçÄÌ¸ø±à¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò´Þ¤à½ÉÇñµÒ¤¬ÈòÆñ¤·¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î11³¬·ú¤Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¡Ö7³¬¤ÎµÒ¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¾¶È°÷¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢µÒ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¾Æ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²¼¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÂçÄÌ¸ø±à¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¼Ìë¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò´Þ¤à½ÉÇñµÒ¤¬ÈòÆñ¤·¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£