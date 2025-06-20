THE RAMPAGE、FANTASTICSら出演『EXPO LDH DAY SPECIAL “Jr. EXILE LIVE” 2025劇場版』上映劇場＆予告解禁
4月29日に大阪・関西万博内・EXPOアリーナ「Matsuri」で開催された「EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE”」が映像化する『EXPO LDH DAY SPECIAL “Jr. EXILE LIVE” 2025劇場版』の上映劇場が、LDH特設サイトにて解禁。全劇場での応援上映が決定した。併せて、予告編も解禁された。
【動画】THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER出演！ 『EXPO LDH DAY SPECIAL “Jr. EXILE LIVE” 2025劇場版』予告編
「EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE”」には、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）スペシャルサポーターを務める EXILE TRIBEの4グループ・THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERが集結。彼らの貴重なライブ映像をスクリーンで楽むことができる。
さらにフラッグ・タオル・クリアブレスも映画館で販売されることが決まった。
『EXPO LDH DAY SPECIAL “Jr. EXILE LIVE” 2025劇場版』は、7月4〜10日上映（※各映画館により異なるため、詳細は各映画館サイトにて）。
【動画】THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER出演！ 『EXPO LDH DAY SPECIAL “Jr. EXILE LIVE” 2025劇場版』予告編
「EXPO 2025 LDH DAY SPECIAL “Jr.EXILE LIVE”」には、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）スペシャルサポーターを務める EXILE TRIBEの4グループ・THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERが集結。彼らの貴重なライブ映像をスクリーンで楽むことができる。
さらにフラッグ・タオル・クリアブレスも映画館で販売されることが決まった。
『EXPO LDH DAY SPECIAL “Jr. EXILE LIVE” 2025劇場版』は、7月4〜10日上映（※各映画館により異なるため、詳細は各映画館サイトにて）。