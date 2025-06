Ç®Ãæ¾É¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¶¯²½¡ªPLANT¡Ö½ë¤µ»Ø¿ôÂ¬Äê´ï(WBGTÂ¬Äê´ï)¡×

PLANTは、従業員が安全・安心して働くことができる環境の整備を目的に、熱中症対策の一環として、2025年6月から「暑さ指数測定器(WBGT測定器)」を全店舗に設置しました。

PLANT「暑さ指数測定器(WBGT測定器)」

PLANTは、従業員が安全・安心して働くことができる環境の整備を目的に、熱中症対策の一環として、2025年6月から「暑さ指数測定器(WBGT測定器)」を全店舗に設置。

また、屋外作業の従業員には、アイスベストの着用を義務付け、熱中症対策の救急セットの配備や熱中症の疑いのある従業員が涼しい場所で適切な処置が受けられる簡易ベッドを配備しました。

緊急避難場所設置

休憩スペースにソファー

■暑さ指数測定器(WBGT測定器)

これまでも環境省が発表するWBGT値を活用し、各店舗で工場扇やスポットクーラーなどの設置や、従業員に対して給水頻度の注意喚起などを行ってきました。

暑さ指数測定器(WBGT測定器)を全店舗に設置することで、設置場所ごとの作業環境を正確に把握し、いち早く状況に応じた対策をとれる環境をつくります。

暑さ指数測定器(WBGT測定器)を設置

工場扇の設置

