ºå¿À¤¬ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡¢º´ÌîÂçÍÛÆâÌî¼ê¤¬¾º³Ê¡¡ÃæÆü¤Ï£´Åê¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨
¡¡ºå¿À¤¬£²£°Æü¡¢ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æº´ÌîÂçÍÛÆâÌî¼ê¤¬¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÏ²¤Ï³«Ëë¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£µ£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£±£¹£³¡¢£±£²ÂÇÅÀ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¾®È¨¤ËÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢£¶»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï£´£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£³£°£·¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£´ÂÇÅÀ¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¹Åç¤¬Ä¹Ã«Éô¶ä¼¡Åê¼ê¡¢¥É¥ß¥ó¥²¥¹Åê¼ê¤òËõ¾Ã¡£ÃæÆü¤Ï²¬ÅÄ½ÓºÈÅê¼ê¡¢»°±º¿ð¼ùÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡¢ºØÆ£¹ËµÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£