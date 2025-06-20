ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤¨¤óºá»ö·ï¤á¤°¤ê·Ù»ëÄ£¡¦ÅìµþÃÏ¸¡´´Éô¤¬¼ÒÄ¹¤é¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¡ÖÁÜºº¤Ç¿´Ï«¤«¤±¡¢¤ªÏÍ¤Ó¡× ²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÁÜºº¸¡¾Ú¤ËÂè»°¼Ô¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦Í×Ë¾
²½³Øµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤Î´´Éô¤¬²ñ¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤é¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº¤Î°ãË¡À¤òÇ§¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤È¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿Åìµþ¹âºÛÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Î³ùÅÄÅ°ÏºÉûÁí´Æ¤È¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Î¿¹Çî±Ñ¸ø°ÂÉôÄ¹¤¬²£ÉÍ»Ô¤Î²ñ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¼ÒÄ¹¤é¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¡¡³ùÅÄÅ°Ïº ÉûÁí´Æ
¡ÖÅöÄ£¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤´¿´Ï«¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÅìµþÃÏ¸¡¡¡¿¹Çî±Ñ ¸ø°ÂÉôÄ¹
¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉéÃ´¡¢¤´¿´ÄË¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¼ÒÄ¹¤Ï¡Ä
ÂçÀî¸¶ÀµÌÀ ¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤Î¼Õºá¤¬ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é±þ¤¸¡¢¡Ö¸¡¾Ú¤ò½½Ê¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°ß¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ72¡Ë¤Î°äÂ²¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¼Õºá¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Õºá¤Î¤¢¤È¡¢¤¨¤óºá»ö·ï¤òÀ¸¤ó¤À¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Î³ùÅÄÉûÁí´Æ¤Ï¡Ä
·Ù»ëÄ£¡¡³ùÅÄÅ°Ïº ÉûÁí´Æ
¡ÖÁÜºº»Ø´ø¤¬É¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏåÌÌ©¤ÊÁÜºº¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢¼Õºá¤Î¾ì¤Ç´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¸Æ¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢°ìÏ¢¤ÎÁÜºº¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀî¸¶¼ÒÄ¹¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀÀ¤È¸øÊ¿¤µ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¸¡¾Ú¤Ç¤Ê¤¤¤È¿¿¼Â¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£