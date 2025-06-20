2Ëü¿Í¤òÎ¨¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¤À¤±ÏÃ¤·¤¿Ž¢°Õ³°¤¹¤®¤ëËÜ¿´Ž£¤È¤½¤ì¤ò±£¤¹¸«»ö¤Ê±éµ»ÎÏ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎÓ·òÂÀÏº¡Ø¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤Î¸ª½ñ¤À¤±¤Ç¡¢½½Ê¬¡Ö¸·¤Ä¤¯¡¢¸·¤á¤·¤¤¡×
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö°Ò¸·¡×¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï°Ò¸·¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤Î¸ª½ñ¤À¤±¤Ç¡¢½½Ê¬¡Ö¸·¤Ä¤¯¡¢¸·¤á¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ä¤¯¡¢¤¤¤«¤á¤·¤¤¡×¡£Í×¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÝÄ¹¡¦ÉôÄ¹¡¦¼èÄùÌò¡¦¼ÒÄ¹¡Ä¡Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤Ë¤¤¤¯¤Û¤É¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤³¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë°Ò¸·¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î2¡£¶áÇ¯¡¢¡Ö°Ò¸·¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡×¤Ï¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤ÎIT³×Ì¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢¾åÁØÉô¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¾ðÊó¤òÂ®¤¯¡¦Â¿¤¯ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ß¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¼ø¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Ò¸·¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼ÒÆâ³°¤«¤é¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¼ã¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬IT¤Ë¶¯¤¯¡¢¾ðÊó¼ý½¸ÎÏ¤â¾å¡£°Î¤½¤¦¤Ë¶µ¤¨¤ò¿â¤ì¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¡¢¸Å¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï°Ò¸·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹¥´¶ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡¢2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¡Ö¾å»Ê¤Ë¤·¤¿¤¤ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡£
¤¢¤Î¥ê¥¹¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡Ö¹¥´¶ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëÊý¡¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾å»Ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡¢¡Ø¹¥¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¿Í¤ÈÆ¯¤¤¿¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢¤³¤³¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»Å»ö¡¢¤À¤ë¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÂçÂ¿¿ô¤ÎÉô²¼¤Ë¾¯¤·¤À¤±²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¤½¤Î2¤Ï¡¢°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÁªµóÃæ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡×¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢³¹Ãæ¤ò²ó¤Ã¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¿¶¤ê¸þ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Ç®¤¤»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â1¡Á2³ä¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤é¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ï¡¢¸µ¤«¤é»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë1¡Á2³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉâÆ°É¼¡×¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼½ê¤Ç¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤¢¤Î¿Í¡¢´¶¤¸¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤æ¤ë¤¤»Ù»ý¼Ô¡×¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ìÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼½é¿´¼Ô¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇ®·ì»ØÆ³¼Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´°÷Ìîµå¤À¡ª¡¡¤µ¤¢¤ß¤ó¤ÊÁö¤ì¡Á¡ª¡×
¤È·ì´É¤òÉâ¤«¤»¤¿¤é¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¤ª¡Á¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»Å»ö¤ËÎ×¤àÉô²¼¤Ï¡¢¤´¤¯¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£
ÂçÂ¿¿ô¤ÎÉô²¼¤Ï¡Ö»Å»ö¡¢¤À¤ë¤¤¤Ê¡×¡ÖÁá¤¯Äê»þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Ë¡ÖÁ´°÷Ìîµå¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Îä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡£ÉâÆ°É¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÁØ¤Ë¡Ö¾¯¤·¤À¤±²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¹¥¤¡×¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£¹¥´¶ÅÙ¤Ï100¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤¿¤Ã¤¿1¡É¤Ç¤¤¤¤
¹¥´¶ÅÙ100¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£¡Ö1¡×¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥é¥¹1¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¡ª¡¡30Ê¬¤À¤±»Ä¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÉô²¼¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬1¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¨¡Á¡Ä¡Ä»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
0°Ê²¼¤Ê¤é¡Ö¤¨¡Á¡©¡¡¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¡¢¡Ö1¡×¤¢¤ì¤Ð¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¡¢ÀµÇ°¾ì¤Î¤È¤¡¢¤³¤ì¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤Ê¤¤Åê»ñ¤Ç¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÂç¡£Èù²¹¤Î¹¥´¶ÅÙ¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¤¬°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÃ¯¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¯¡£
¡Ö»ä¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¾æÉ×¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤â¤¬Êú¤¯¡¢¼«Á³¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò³°¤Ë½Ð¤¹¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¡¢¤¬½ÅÍ×¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¡£
¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¾ì¡×°Ê³°¤Î¾ì¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤È¤ê¤ï¤±Éô²¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÂçÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´¶¾ð¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÅÁÀ÷¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¤¬°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤À¤Ã¤Æ¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ê¤¿¤Ö¤ó¡Ë°ì½Ö¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ï°ìÀÚ¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤â¤¦Ëë¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉñÂæÇÐÍ¥¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Ìò¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Åê¤²¤ä¤ê¤Ë±é¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î±éµ»¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Éô²¼¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸ÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬±é¤¸¤ë¤Ù¤Ìò¤òÆ³¤¯¡ÈÌä¤¤¤«¤±¤Î¼ïÎà¡É
¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2Ëü¿Í¤ÎÉô²¼¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÎC¤µ¤ó¡£
ÎÓ¡§¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
C¡§Áá¤¯°úÂà¤·¤¿¤¤¤Ê¡£°ìÀ¸Êë¤é¤»¤ë¤À¤±¤ÎÃùÃß¤Ï¤¢¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë
ÎÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
C¡§Ç¤¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¤ÏÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡£
ÎÓ¡§¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
C¡§¤Ç¤â¤Þ¤¡¡¢¸þ¤¤¤Æ¤ë¡¦¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿C¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ã¤×¤ê¤Ï´°àú¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë·èÃÇÎÏ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¡£2Ëü¿Í¤ÎÉô²¼¤ÏÃ¯°ì¿Í¡¢C¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³§¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤«¤é¡ÖÌòºî¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Ù¤Ìò¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿§¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡£¤¢¤Ê¤¿¤·¤«·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¿Í¿ô¡¢¥Á¡¼¥à¤Îµ¬ÌÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¡¢É¬¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎËÜ¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹¹ð¡¦Å¹ÊÞ¡¦¤½¤·¤Æ¾¦ÉÊ¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´°àú¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀÜµÒ¤òÌ³¤á¤ë³§¤µ¤ó¤À¡×¤È¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÊú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£
Éô²¼¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¢³è»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¡¢¼õ¤±¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¿´¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¼¤Ë¤Ä¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ»Ä¤Ë¤·¤Ü¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ò±é¤¸¤è¤¦¡£
----------
ÎÓ ·òÂÀÏº¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤ÀìÌç²È¡¿¥³¡¼¥Á
2 Ëü¿Í°Ê¾å¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥³¡¼¥Á¡£¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®²È¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¡¼¥Á¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¥³¡¼¥ÁÏ¢ÌÁÆüËÜ»ÙÉô¡ÊÅö»þ¡ËÁÏÀß¼Ô¡£1973Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ë¥«¥¹»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥×¥í¥³¡¼¥Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³¤³°½¤¹Ô¤Ë½Ð¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¡¢2010Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤Ç2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡£ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÈÝÄê¤·¤Ê¤¤½¬´·¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤¬14ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡Ø¤Ç¤¤ë¾å»Ê¤Ï²ñÏÃ¤¬9³ä¡Ù¡ØÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö·¹Ä°ÎÏ¡×¤òËá¤¯¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â»°³Þ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤òÈ´¤±½Ð¤¹¡Ö¤¹¤´¤¤Ìä¤¤¤«¤±¡×¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÈÝÄê¤·¤Ê¤¤ÀìÌç²È¡¿¥³¡¼¥Á ÎÓ ·òÂÀÏº¡Ë