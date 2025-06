LE SSERAFIM¡ÖCRAZY¡×¤¬Spotify¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■LE SSERAFIM「FEARLESS」「Smart」に続き、通算3曲目の3億ストリーミング達成!

LE SSERAFIMの4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」が、音楽ストリーミングサービスSpotifyで累積ストリーミング3億14万2,512回を記録。2月に累積ストリーミング2億回を突破したあと、わずか4ヵ月で3億ストリーミングを達成した。

これでLE SSERAFIMは、デビュー作1stミニアルバム『FEARLESS』のタイトル曲「FEARLESS」と、3rdミニアルバム『EASY』の収録曲「Smart」に続き、通算3曲目の3億ストリーミングとなった。

2024年8月にリリースされた「CRAZY」は、自分を夢中にさせることに出会った瞬間の感情を感覚的に表現したEDM系ハウスナンバー。シンプルでありながら耳に残るキャッチーなフックと個性のある歌詞、さらにメンバーの魅力的なボーカルが加わり、リスナーを虜にしている。

「CRAZY」は、米国音楽専門メディアビルボードのメインソングチャート「Hot 100」に2週連続でチャートイン。また、LE SSERAFIMは、「CRAZY」でビルボードとともに世界2大ポップチャートに挙げられる英国オフィシャルチャートの「オフィシャルシングルトップ100」に初めてチャートインし、グローバル人気を立証した。

LE SSERAFIMは、5億回ストリーミングを突破した「ANTIFRAGILE」、4億回以上を記録した「Perfect Night」、さらに、「FEARLESS」「Smart」「CRAZY」が3億回以上、「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「EASY」「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」「Sour Grapes」が2億回以上を達成し、「Blue Flame」「Impurities」「Good Parts (when the quality is bad but I am)」が1億回以上のストリーミング再生を記録するなど、世界中の音楽ファンから圧倒的な人気を獲得している。

また、LE SSERAFIMは、6月24日に日本4thシングル「DIFFERENT」をリリースする。

リリース情報

2025.06.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DIFFERENT」

2025.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DIFFERENT (English ver.)」

2025.06.24 ON SALE

SINGLE「DIFFERENT」

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/