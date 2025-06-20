¼ã¼Ô¤Ï¤Ê¤¼À¤¤Î¤¿¤áŽ¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡ÄŽ¢¤¤¤Þ¤É¤¤Î¼ã¼Ô¤ÏŽ£¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£°æ¹§°ì¡Ø40Âå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¤ÎÀïÎ¬½ñ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿§´ã¶À¤ò¤Ï¤º¤»¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÇ¯²¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯
40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯²¼¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë40Âå¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤è¤êËá¤¯¤¿¤á¤Ë¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¾å¤Î¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢Ç¯¾å¤¬Ç¯²¼¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ï¢Æü¥¢¥Õ¥¿¡¼5¤Ë°û¤ß¤ËÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¡¢¾å»Ê¤Î¼«ËýÏÃ¤ä¼ÒÆâ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·²ñ¼Ò¤ÇÀ¸¤È´¤¯½Ñ¤ä»Å»ö¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤âÀèÇÚÊý¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£½õ¸À¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Þ40Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÉô²¼¤ä¸åÇÚ¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬·ù¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤òµó¤²¤ÆÈà¤é¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¡¢Ç¯²¼¤äÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ª½ñ¤äÃÏ°Ì¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¢¤¦Áê¼ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¯¾å¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ëÇ¯¾å¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼«ËýÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎµÕ¤Ë¡¢¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤â¡ÖÈà¤Ï¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§´ã¶À¤ò¤Ï¤º¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¿Í´ÖÀ¤äÇ½ÎÏ¤òÁÇÄ¾¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÇ¯²¼¤È¤Î¸òÎ®¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×¡É¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤ë¤Ê
»ä¤Ï20Âå¡¢30Âå¤Îµ¯¶È²È¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£»ä¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¶È¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¿¿·õ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¯¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤¤¤Þ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¼Ô¤ò¸«¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ï¡ÖÍß¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹ñ¤´¤È¤Ë¤âÀ¤Âå¤´¤È¤Ë¤âÃ´¤¦Ìò³ä¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î¼ã¼Ô¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é·Êµ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²È¤â¼Ö¤â²ÈÅÅ¤âITµ¡´ï¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¾åÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÇËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤à¤·¤í¡¢Ê¬Áê±þ¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·òÁ´¤ÊÀ¸¤Êý¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¼Ô¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ°é¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÀèÇÚÊý¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë
¼ã¤¤À¤Âå¤òÎ©ÇÉ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é¼õ¤±¤¿²¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ°¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ3¥«·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÏÇ¼ÎÃ²ñ¡¢Åß¤ÏËºÇ¯²ñ¤È¾Î¤·¤Æ½¸¤Þ¤ëÆü¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤â²ñ¼Ò¤Ç¤³¤Þ¤á¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤ª¤ê°ìÊ×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¹ç¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ø¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¼ñÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢È¯¸«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê¤âµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤È¤¤Ë³«¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë³«¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼ã¤¤À¤Âå¤âÁÇÄ¾¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤«¤é¡Ö²ñ¼Ò¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë¤ÏÀäÂÐ½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¤¦¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Å»ö´Ñ¤¬À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤·¡¢¼ã¼Ô¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¼ã¼Ô¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÃÎ¤ëÅØÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤É¤¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾ï¤Ëµï¿´ÃÏ¤Î°¤¤¾ì½ê¤òÁª¤ó¤ÇÇ¾¤Ë´À¤ò¤«¤¯
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿·¿Í¤Î¤³¤í¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÁ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¼þ°Ï¤¬´²ÍÆ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤è¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òµï¿´ÃÏ¤Î°¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸Ãç´Ö¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸µï¼ò²°¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÎÈ¯Å¸À¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¥é¥¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´ÖÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾ï¤Ëµï¿´ÃÏ¤Î°¤¤¾ì½ê¤òÁª¤ó¤ÇÇ¾¤Ë´À¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Î¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤½À®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ò¤É¤ó¤É¤óÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
Æ£°æ ¹§°ì¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£1966Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ò·Ð¤Æ99Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½µËöµ¯¶È¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È Æ£°æ ¹§°ì¡Ë