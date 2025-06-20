Æþ»¥È÷ÃßÊÆ¤Î63¡ó¤ò½Ð²Ù¡¡JAÁ´ÇÀ¡¢3¡Á4·îÊ¬
¡¡Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJAÁ´ÇÀ¡Ë¤Ï20Æü¡¢3¡Á4·î¤Î¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆÌó29Ëü6Àé¥È¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢²·Çä¶È¼Ô¤Ë½Ð²Ù¤·¤¿¤Î¤Ï19Æü»þÅÀ¤Ç63¡ó¡ÊÌó18Ëü7Àé¥È¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3·îÆþ»¥Ê¬¤Ï81¡ó¡ÊÌó16Ëü2Àé¥È¥ó¡Ë¡¢4·î¤ÎÆþ»¥Ê¬¤Ï27¡ó¡ÊÌó2Ëü6Àé¥È¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤´ØÅì¹Ã¿®¤¬Ìó6Ëü6Àé¥È¥ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¶áµ¦¤¬Ìó3Ëü4Àé¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ï¶å½£¤ËÌó2Ëü¥È¥ó¡¢ÅìËÌ¤ËÌó1Ëü9Àé¥È¥ó¡¢Åì³¤¤ËÌó1Ëü8Àé¥È¥ó¡¢Ãæ»Í¹ñ¤ËÌó1Ëü3Àé¥È¥ó¡¢ËÌÎ¦¤ËÌó9Àé¥È¥ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÌó8Àé¥È¥ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ÀºÊÆ¹©¾ì¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¿¤¯¤¬¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£