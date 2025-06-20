¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°£·£³£·¡Ý£±£°·¿µ¡3µ¡¤ò¼èÆÀ¤Ø
Kentaro Okasaka
¡ÎÅìµþ¡¡£²£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï£²£°Æü¡¢ÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î£·£³£·¡Ý£±£°·¿µ¡£³µ¡¤Î¼èÆÀ¤ò·èµÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥¿¥í¥°²Á³Ê¤Ç£±µ¡Ìó£²£¶£·²¯±ß¡Ê£±¥É¥ë¡á£±£µ£°±ß¤Ç´¹»»¡Ë¤Ç¡¢°ìÄê¤Î³ä°ú¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡£¼èÆÀÍýÍ³¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢¼õÎÎ»þ´ü¤Ï£²£°£²£·Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡£
£²£¶Ç¯£³·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç¥»¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÇäµÑÂå¶â¤ÈÁê»¦¤¹¤ë·Á¤ÇÌó£±²¯£°£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£¶²¯±ß¡Ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò£³Ç¯¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡£
¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï£²£¶Ç¯£³·î°Ê¹ß¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°£·£³£·¡Ý£¸·¿µ¡¤ò£¶µ¡¥ê¡¼¥¹¡¦£·µ¡¤ò¼èÆÀ¤·¡¢£·£³£·¡Ý£±£°·¿µ¡¤â·×£·µ¡¤ò¼èÆÀÍ½Äê¡£