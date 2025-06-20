¸µÆü¥Æ¥ì´Ý²¬¤¤¤º¤ß¡¢¸ÅÁã¤Çµ¯¤¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿ÌäÂê¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î´Ý²¬¤¤¤º¤ß¡Ê53¡Ë¤¬20Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿TOKIO¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê50¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Æ±¶ÉÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÀè·î27Æü¤Ë»ö°Æ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ý²¬¤Ï¡Ö¡ÊÌäÂê¤Î¡Ë³ÐÃÎ¤«¤é3½µ´Ö¤Ç¤³¤Î²ñ¸«¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Öº£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤¬¼«¤é½Ð¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£