¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¤¬68¤Ç2ÂÇº¹4°Ì¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Æ±¤¸¤¯¿·¿Í¤ÎÀ¾ÂôÊâÌ¤¤¬1ÂÇº¹2°Ì¡¡²¬»³³¨Î¤¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ ¥Ë¥Á¥ì¥¤¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê2025Ç¯6·î20Æü¡¡ÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¿·Âµ¥³¡¼¥¹6594¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºòÇ¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ¾ÂôÊâÌ¤¡Ê22¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³³¨Î¤¡Ê29¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬66¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Âô¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆþÃ«¶Á¡Ê19¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬¡¢5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÔÎè²Ú¡Ê21¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î68¤Ç4°Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µÍ¥¾¡¤Î¹â¶¶ºÌ²Ú¡Ê26¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï68¤Ç4°Ì¡£º£Âç²ñ¤¬ÀáÌÜ¤Î600»î¹ç½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤¤¤¡Ê39¡áJBS¡Ë¤Ï69¤Î3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£