¸µ¥°¥é¥É¥ëÅê»ñ²È¡Ö¡»¡»»þ´Ö¡»¡»±ß¤È¤«¡Ä¡×DMÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ê¤Î¡©¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÅê»ñ²È¡¢¼Â¶È²È¤Î¿ù¸¶°ÉÍþ¡Ê43¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë°ìÉô¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊDM¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¿ù¸¶¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÊDMÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ê¤Î¡©¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¡»¡»»þ´Ö¡»¡»±ß¤È¤«¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¶ñÂÎÅª¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä»þ´Ö¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ½Ò¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡ª¡ª¡¡¤Þ¤º»ä¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¼¡¡¤ä¤á¤Æ¡×¤È¼«½Í¤òµá¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â»×¤¦¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ËËí±Ä¶È¤òÇ§¤á¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£